Pedullà: Garnacho, lo United potrebbe abbassare il prezzo perché il ragazzo vuole fare esperienze

Secondo Sky la richiesta per lo United su Garnacho sarebbe eccessiva, almeno 70 milioni di euro, per cui gli azzurri starebbero cercando altro. Alfredo Pedullà attraverso il suo canale YouTube invece ha parlato di una prima offerta del Napoli per il calciatore:

Perché Conte vuole Garnacho?

«Perché è considerato un fenomeno, è un piede destro che gioca su tutto il fronte offensivo, è giovane, ha personalità e una tecnica cristallina: è un potenziale craque. Il Napoli c’è, si è mosso sottotraccia per questo talento anche se la valutazione è importante.

Il Napoli ha preannunciato una prima offerta da 45 milioni di euro bonus compresi. Si tratta di un passo sostanziale per accontentare Conte. La richiesta però è più alta: 60 milioni di sterline, quindi più di 60 milioni di euro. C’è una differenza ma da ambienti molto vicini dal Manchester United filtra la sensazione che i Red Devils possano comunque cedere. Il giocatore vuole fare altro esperienze.

Si è parlato di Chiesa, Ndoye ma il primo obiettivo al momento è Garnacho. C’è un retroscena però: nei giorni scorsi c’è stato anche un sondaggio importante della Juventus, ma per giugno. E’ stato chiesto all’entourage di prendere tempo in vista dell’estate ma in questo momento è comunque il Napoli che sta guidando la partita».

