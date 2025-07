Mistero Jacobs: salta Nancy per infortunio muscolare, l’entourage nega, la federazione non sa nulla di lui

Mistero Jacobs: salta Nancy per infortunio muscolare, nessuno conferma, la federazione non sa nulla di lui

Marcell Jacobs resta uno dei più grandi misteri dell’atletica leggera, non solo italiana. Sarà certamente per sempre nella storia grazie alla medaglia d’oro conquistata sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo: un risultato sbalorditivo e probabilmente irripetibile. Dopodiché la sua carriera è stata costellata di infortuni, rinunce, pochissime vittorie ma proprio pochissime (tra cui spicca un oro ai Mondiali indoor). È riapparso in discreta forma alle Olimpiadi di Parigi dove ha chiuso quinto in finale (sempre 100 metri). Oggi ha trent’anni. Il Corriere della sera, con Marco Bonarrigo, cerca di fare chiarezza sull’attuale situazione del velocista italiano.

Scrive il Corriere della Sera:

«Non vi nascondo che ho fatto fatica a dormire perché dopo aver lavorato a lungo all’accordo per avere Marcell Jacobs qui a Nancy, per noi la sua presenza era ormai scontata». Parole di Pascal Thiébaut, ex mezzofondista francese, attuale organizzatore del Meeting Stanislas della cittadina francese. (…) «Tre giorni fa — ha spiegato Thiébaut ai cronisti de L’est Républicain — ho ricevuto dall’agente di Jacobs (Marcello Magnani, ndr) un bollettino medico in cui si parla di una lesione muscolare alla coscia sinistra».

Servono le parole di un organizzatore transalpino, insomma, per svelare che dietro la controprestazione dell’ex olimpionico a Turku, il 17 giugno, si nasconderebbe l’ennesimo problema muscolare. Stando al programma di gara originale, il prossimo appuntamento agonistico del bresciano è il Meeting di Losanna del 20 agosto.

Il Corsera ricorda che

Lo stesso Marcell sui social aveva ironizzato sui critici, escludendo ogni problema fisico.

Jacobs, la Federazione non sa nulla di lui

Così come

il presidente della Fidal Stefano Mei aveva spiegato di «aver chiamato Jacobs ma di aver trovato il telefono staccato, forse perché Marcell usa un numero statunitense. Non ho insistito».

Non solo, il Corsera scrive che invece l’entourage di Jacobs nega l’infortunio:

A chi ieri invece ha insistito, lo staff che cura la comunicazione di Jacobs ha spiegato che Marcell si sta regolarmente allenando nella sua Desenzano, che Rana Reider è ancora il suo allenatore anche se al momento non è con lui (il coach americano è stato avvistato in Cina) ma che presto lo raggiungerà. Nessun dettaglio su un possibile ritorno alle gare. Sui tempi di recupero e sulle certificazioni presentate a Nancy c’è un lieve imbarazzo: Marcell si allena e non risulterebbero infortuni.

I vertici della Fidal non sanno nulla: in via Flaminia 830 non sono pervenuti certificati medici o informazioni sanitarie, Marcell non è previsto in arrivo all’acquacetosa dove era stato invitato per dei controlli sanitari e riguardo alla presenza a Desenzano del poliziotto campione olimpico a Tokyo, ci si limita a prendere atto della situazione.