La richiesta dello United per Garnacho è alta, almeno 70 milioni. Il nome nuovo è Galeno del Porto (Sky)

A Sky Sport fanno il punto sul calciomercato del Napoli. L’interesse su Frattesi rimane. Si aspettano gli sviluppi tra Inter, il giocatore e la Roma. Nel frattempo però De Laurentiis deve chiudere l’uscita di Kvara. Oggi ci sarà un incontro tra Psg e l’entourage del giocatore. Tra i suoi possibili sostituti anche Galeno dal Porto.

«Su Frattesi rimane l’interesse del Napoli. Ma c’è da sciogliere l’affare Kvara. Giò oggi incontro tra agenti Kvara e il Psg. Tra Napoli e Psg c’è poco da discutere. C’è una base di accordo, deve decidere il Napoli se accettare Skriniar o i 70/75 milioni e cercare da solo il difensore. Il sostituto? Il Napoli sta valutando. C’è il nome di Garnacho però la richiesta è alta, almeno 70 mln di euro. C’è il nome di Galeno del Porto, molto caro a Conceicao. Il Napoli sta valutando tanti profili».

La voce di mercato più insistente di questo gennaio è senz’altro quella che riguarda l’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Anche Conte ne ha ampiamente parlato nel post partita della sfida contro il Verona, senza negare che la possibilità esiste, anche se nessuna cessione è ancora andato in porto. Le voci di mercato vorrebbero il georgiano in procinto di firmare con il Psg e proprio L’Equipe conferma queste voci e il fatto che il Napoli e i parigini riprenderanno le trattative lunedì.

“Si parla addirittura di un arrivo del georgiano già nel corso della settimana. Oggi, la maggior parte delle fonti intervistate concordava sul fatto che l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia aveva fatto progressi significativi durante il fine settimana. Senza arrivare ad annunciare un accordo tra Paris Saint-Germain e Napoli per la cessione del georgiano. I due club contano di risentirsi questo lunedì per cercare di raggiungere rapidamente ad un accordo. Con un vento di ottimismo per concordare gli ultimi dettagli che sono sempre importanti.

Alcune fonti sono arrivate, nelle ultime ore, ad accennare ad un acquisto a metà settimana per un trasferimento auspicato tra i 65 e i 70 milioni di euro. Ufficialmente il PSG non ha voluto confermare questa cifra, spiegando che non dovrebbe mai dichiarare vittoria prima di aver firmato il contratto, in un trasferimento che ha conosciuto molti colpi di scena negli ultimi mesi.

Per una volta, dopo mesi di trattative intorno al 23enne esterno (sotto contratto fino a giugno 2027), i due club sembrano voler muoversi velocemente. La dirigenza parigina non è spinta dal tempo – il giocatore non potrà giocare le ultime due partite di Champions League contro Manchester City (22 gennaio) e Stoccarda (29 gennaio) – ma piuttosto dal desiderio di non vedere il seguito di una telenovela che è tornata pubblica da metà settimana. Anche Oltralpe speriamo di poter conoscere al più presto le linee dell’accordo per procedere con l’assunzione del sostituto”.

