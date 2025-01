Garnacho non sarebbe migliore di Kvara, ma è più adatto a integrarsi con Lukaku&Co (Rivista Undici)

Verrebbe dalla Premier, come altri. Rispetto a Kvara “è più diretto, ama ricevere palle già lavorate, tira leggermente di più” e può giocare anche a destra

Sono diversi i nomi che circolano per il post Kvaratskhelia. Più spesso salta fuori il nome di Garnacho anche se non è il più suggestivo. Si sono fatti anche i nomi di Chiesa, Zhergova e Rashford. Giocatori con uno status diverso, forse anche più alto. “Eppure – scrive Rivista Undici – a pensarci bene, Garnacho al Napoli sarebbe la soluzione più coerente in assoluto“.

Garnacho il più adatto a sostituire Kvaratskhelia a Napoli

Rivista Undici spiega il perché Garnacho il più adatto a sostituire Kvaratskhelia:

“L’esterno del Manchester United ha solo vent’anni, ne compirà 21 il prossimo primo luglio, eppure ha già una ricca esperienza (115 presenze in tutte le competizioni) con il Manchester United; e poi, esattamente come Anguissa, McTominay, Gilmour e l’ultimo acquisto Billing, si tratta di un calciatore con un vissuto importante in Premier League, che quindi si è formato nel contesto – tecnico, tattico, fisico – più competitivo al mondo“.

E ancora:

“È un esterno di piede destro che però ama giocare sulla fascia sinistra, proprio come Kvaratskhelia. Prodigio del dribbling e del controllo in spazi stretti, punta spesso e volentieri il proprio avversario diretto, ragiona e si muove in funzione della porta. Spesso Ten Hag lo ha utilizzato anche dall’altro lato, sul suo piede forte. E ha ottenuto buoni riscontri. Con Garnacho, il tecnico del Napoli avrebbe quindi un’ulteriore opzione su entrambe le corsie, un nuovo elemento per far rifiatare Neres e/o Politano, che si affiancherebbe a Ngonge e completerebbe il reparto“.

Rispetto a Kvara, “Garnacho invece è un attaccante più diretto, più immediato, che ama ricevere palle già lavorate e che tira leggermente di più“. Caratteristiche che si adattano meglio a questo Napoli che, “a differenza del recente passato, rifinisce e conclude l’azione in maniera diversa, Lukaku attacca meno la profondità rispetto a Osimhen, allora serve che siano gli altri a prendersi spazi e tempi per la battuta a rete“.

In definitiva, “Garnacho non sarebbe un giocatore migliore di Kvara, ma un giocatore teoricamente più adatto a integrarsi con Lukaku, David Neres, Politano e tutti gli altri“.

ilnapolista © riproduzione riservata