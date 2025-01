Neymar: «Ronaldo ha ragione. Il livello della Saudi Pro League sta crescendo, è meglio della Ligue1»

Alla Cnn: «Oggi i giocatori della Saudi Pro League sono migliori, l’Arabia mi ha sorpreso in modo positivo. Sarebbe incredibile giocare di nuovo con Messi e Suarez»

Secondo la Cnn, Neymar è pronto a tornare ai suoi livelli insieme a Messi e Suarez. Infatti il brasiliano ha confessato in una intervista alla Cnn di sognare ancora la mitica Msn (Messi-Suarez-Neymar).

«Ovviamente, giocare di nuovo con (Lionel) Messi e (Luis) Suárez sarebbe incredibile. Sono miei amici. Ci parliamo ancora. Sarebbe interessante far rivivere questo trio. Sono felice all’Al Hilal, sono felice in Arabia Saudita, ma chissà. Il calcio è pieno di sorprese».

Neymar: «Oggi i giocatori della Saudi Pro League sono migliori»

Nell’intervista, Neymar parla anche dell’Arabia Saudita, dell’addio al Psg e del suo futuro.

«Quando è uscita la notizia che avrei lasciato il Paris Saint-Germain, il mercato degli Stati Uniti era chiuso, quindi non avevo questa possibilità. Il progetto che mi hanno offerto in Arabia Saudita era molto buono, non solo per me ma anche per la mia famiglia, quindi andare in Arabia Saudita è stata l’opzione migliore».

La Coppa del Mondo resta un trofeo irraggiungibile per Neymar:

«Ho molta fiducia nella nazionale, nei giocatori emergenti, che sono giovani. È una squadra giovane. Oggi non siamo nella posizione in cui vorremmo essere. Penso che insieme possiamo realizzare qualcosa di molto grande. Abbiamo un anno, un anno e mezzo per lavorare, per fare le cose giuste per raggiungere la Coppa del Mondo».

Il brasiliano ha appena recuperato da un lungo infortunio ma è fiducioso nel suo rientro in nazionale:

«Ci proverò. Voglio esserci. Farò tutto il possibile per far parte della Nazionale. So che questa sarà la mia ultima Coppa del Mondo, il mio ultimo tentativo, la mia ultima possibilità e farò tutto il possibile per giocarci».

Parlando del progetto saudita, Neymar si dice d’accordo con Ronaldo per quanto riguarda la difficoltà della Saudi Pro League:

«Oggi, credo di sì. Il livello della Saudi Pro League sta aumentando e, da quello che vedo, è meglio della Ligue 1. La Ligue 1 ha i suoi lati positivi. Il campionato è molto forte. Ci ho giocato, quindi lo so bene».

E continua:

«Oggi i giocatori della Saudi Pro League sono migliori. L’Arabia Saudita mi ha sorpreso in modo positivo. La gente, il paese, le città, la cultura. Penso che sia un paese in continua crescita. Ospiterà anche la Coppa del Mondo nel 2034 , il che penso sarà incredibile».

