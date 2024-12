La Ligue 1 provoca Ronaldo: «Difficile giocare con 38 gradi? Messi ci ha vinto un Mondiale»

Il portoghese aveva dichiarato due giorni fa: «La Saudi Pro League è più competitiva della Ligue 1 francese. Prova a fare uno sprint con 38, 39, 40 gradi e vedrai…».

Un anno fa Cristiano Ronaldo, durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards, aveva provocato la Ligue 1, dichiarando che la Saudi Pro League fosse superiore.

Un dejà vu quello che accaduto venerdì sera; il portoghese ha ribadito la sua idea che il campionato saudita è più competitivo rispetto a quello francese:

«La Saudi League è certamente più competitiva della Ligue 1. La Francia ha solo il Psg. Il resto non esiste». E il clima proibitivo in Arabia non aiuta a giocare: «Prova a fare uno sprint con 38, 39, 40 gradi e vedrai…».

La Ligue 1 risponde alla provocazione di Ronaldo… con Messi

Su X, l’account spagnolo del campionato francese ha risposto alla dichiarazione del giocatore dell’Al-Nassr. Come? Con il suo “acerrimo rivale” in campo, ovvero Lionel Messi.

Hanno pubblicato la sua foto durante la premiazione per la vincita del Mondiale in Qatar, allegando la didascalia:

Messi mentre gioca con 38 gradi.

A quel tempo, l’argentino era un calciatore del Psg.

Leo Messi jugando con 38 grados 🌟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/2AWglqm8zk — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024

