Nel calcio si è trasformata anche la “caccia all’autografo”: ora è diventato un business losco (Telegraph)

Una firma originale triplica il valore di una maglietta (anche falsa). I ragazzini perdono anche giorni a scuola per inseguire i calciatori

Il Telegraph racconta della giornata trascorsa da Pep Guardiola e il suo Manchester City prima del match di campionato contro l’Ipswich Town della settimana scorsa. Hanno alloggiato in un hotel in centro, assaltati dai tifosi che chiedevano disperatamente autografi. Recentemente, Guardiola è stato protagonista di un episodio simile: aveva rimproverato alcuni ragazzini appostati per incontrare i loro idoli: «Non venite più, ormai vi riconosco. Andate a scuola, siete giovani, volete vivere facendo questo?». Il calcio è cambiato anche in questo.

L’arte della “caccia all’autografo” nel calcio sta diventando un business losco

Il Telegraph scrive:

Certamente la folla che si è radunata a Ipswich sembrava felice di aspettare Guardiola e la sua squadra, nonostante le temperature quasi gelide. Alcuni erano arrivati già alle 10 del mattino, la maggior parte portando maglie, gadget e foto da farsi firmare. Sembrava volessero davvero un souvenir piuttosto che guadagnarci. Sembrava un salto nel tempo al passato, ma ora i “cacciatori d’autografi” sono diventati un tasto dolente crescente per giocatori e tecnici. Non c’è più privacy, l’ostilità ha sostituito la cortesia. Le lamentele di Guardiola riguardano più l’irritazione che l’intimidazione, ma la caccia agli autografi può essere considerato anche un business losco. In molti cercano di trarne profitti, arrivando a perseguitare i calciatori anche solo con i numeri delle maglie che si firmano in maniera più veloce e saranno poi incollati.

Ormai ai campi di allenamento, hotel e ristoranti, la maggior parte delle squadre di Premier ha un’area sicura lontano dai tifosi. Una maglietta falsa con un autografo può triplicare il suo valore. Molti ragazzini si presentano quotidianamente nei negozi di maglie dai commercianti infiltrati nelle società, tanto da perdere giorni di scuola, ottenendo ciò che vogliono per poi rivenderlo on-line. Quando Guardiola si è fermato con gli “stalker seriali”, ha firmato una maglia del Barcellona a rovescio, in modo da renderla invedibile.

