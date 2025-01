Meret e il Napoli allungano il rapporto di un anno (meglio di niente)

Ne parla Di Marzio. Il contratto che verrà firmato varrà per un anno – quindi fino al 2026 – più uno ulteriore con opzione in favore del Napoli

Meret sarà ancora per un altro anno (forse anche oltre) il portiere del Napoli. Le ultime prestazioni hanno convinto sempre di più Conte e De Laurentiis, che in generale ha sempre sostenuto il suo investimento (più di 20 milioni nel 2019 ndr). Nonostante le tante critiche ricevute, il friulano continuerà a difendere i pali anche oltre il 2025 a meno di clamorosi eventi. Ne scrive Di Marzio sul suo omonimo portale questa mattina.

Meret, prolungato il contratto al 2026 (Di Marzio)

Di seguito quanto si legge sul sito dell’esperto di mercato:

“Il portiere prolungherà il proprio rapporto con il club azzurro per almeno un altro anno Il Napoli e Alex Meret ancora insieme. Il portiere friulano, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2025, rinnoverà con il club azzurro. La dirigenza ha offerto al numero 1 di Conte un contratto da un anno più uno ulteriore con opzione in favore del Napoli. Proposta che, dopo una lunga trattativa, ha soddisfatto il giocatore, il quale dunque continuerà a vestire la maglia del Napoli.

Intanto, vanno avanti i dialoghi con il Cagliari per quanto riguarda lo scambio tra Caprile e Scuffet. Lo scambio è ormai in via di definizione, con una novità. La società sarda, infatti, potrebbe godere del diritto di riscatto per l’ex portiere del Bari”.

Novità dunque anche sul fronte del secondo: Elia Caprile, che evidentemente si aspettava di scalzare Meret al Napoli nelle gerarchie, vorrebbe giocare di più e per questo pare aver accettato il Cagliari. A sua volta i rossoblù sardi daranno in prestito al Napoli Scuffet, altro predestinato ex Udinese e compaesano del numero uno del Napoli, che rinuncerà addirittura alla titolarità.

