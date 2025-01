Lukaku segna una partita sì e due no, una media giusta per chi coltiva segretamente il sogno scudetto (Gazzetta)

Al belga mancano 7 gol, gli stessi segnati nel girone d’andata, per arrivare a quota 400. L’ultimo gol due partite fa, nel 3-0 in casa della Fiorentina

Scrive Giordano:

Manco un pallottoliere basterebbe, o forse sì, però scolasticamente, ora che gliene mancano sette per toccare quota quattrocento, sarebbe persino superfluo starsene lì, petto in fuori, a far da sponda alle statistiche: c’è una vita che racconta Romelu Lukaku e in questo suo peregrinare per aree di rigore, la ricerca del consenso non ha mai rappresentato un fastidioso ronzio nelle orecchie. Dovendo dirlo semplicemente a modo suo, Big Rom ha sempre saputo come esprimersi, in tutte le lingue del gol: e adesso che sta a quota sette, tutti segnati nel girone d’andata, viene naturale e anche aritmetico pensare che possa farcela, debba farcela. Lukaku segna una partita sì e due no, sembrerebbero poche e invece sono il giusto per chi coltiva segretamente speranze che anche Antonio Conte comincia a spogliare del pudore.

È pure il regista offensivo del Napoli, già sei assist (solo Tavares ha fatto meglio)

Per sorprendere l’Atalanta, Conte avrà bisogno della migliore versione della sua nuova coppia d’oro Neres-Lukaku. Antonio ha riacceso Romelu e forse questa non è neanche una notizia: nessuno meglio di Conte sapeva come e dove mettere mano su quella macchina da gol un po’ arrugginita. D’accordo, il belga non è più devastante come un tempo, ma è diventato un ottimo regista offensivo e col gioco di sponda sa aprire autostrade ai compagni: già sei assist in campionato, secondo in A dietro Nuno Tavares. Rom ha messo la sua esperienza al servizio della squadra ed è tornato leader. All’andata è stato sovrastato da Hien, motivazione in più in vista di domani.

