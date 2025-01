Le Parisien “apre” con gli ultras della Lazio che omaggiano Jean Marie Le Pen: “è la normalità per loro”

Il quotidiano francese: “sono soliti evidenziare la loro vicinanza all’estrema destra”. Ricordano il braccio teso di Di Canio

L’apertura della pagina sportiva de Le Parisien è alquanto inusuale. Campeggia, al centro della pagina, la foto degli ultras della Lazio con uno striscione particolare. «Buon viaggio Jean Marie», si può leggere sul lungo striscione esposto durante i festeggiamenti per il 125esimo anniversario del club, questo mercoledì per le strade di Roma.

Le Parisien non si scompone davanti agli ultras della Lazio che omaggiano l’estrema destra francese

Per spiegare meglio, i tifosi della Lazio hanno reso omaggio a Jean-Marie Le Pen. L’ex politico, fondatore del Fn (il partito di estrema destra Rassemblement National), è morto martedì all’età di 96 anni. Per rendere omaggio a Le Pen, 4.000 tifosi si sono radunati in Piazza della Libertà. Una decina di loro hanno esposto lo striscione in questione.

08.01.2025, Tribute of Ultras Lazio🇮🇹 to Jean-Marie Le Pen, for more click here: https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/81NiGdeAZ8 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 9, 2025

Le Parisien poi continua:

“Molti tifosi laziali sono soliti evidenziare e rivendicare la loro vicinanza ideologica all’estrema destra. Nel 2005, Di Canio provocò uno scandalo con un braccio teso davanti alla Curva Nord durante il derby che gli valse una grossa squalifica. Nel 2017, gli ultras sequestrarono un’immagine di Anna Frank mostrandola con una maglia della Roma. Lo scorso marzo diversi tifosi si sono recati in un bar dove Adolf Hitler aveva presentato il programma nazista, cantando canzoni in lode delle camicie nere, la milizia di Benito Mussolini“.

Si prevede che venerdì all’Olimpici, in occasione della partita tra Lazio e Como, “sono in programma altri festeggiamenti”.

ilnapolista © riproduzione riservata