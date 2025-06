Salernitana, non solo lo 0-3 a tavolino: rischia mesi di porte chiuse o di giocare lontana dall’Arechi

Ieri sera si è scritto l’ultimo atto del calcio professionistico italiano con l’ultimo verdetto che è arrivato in maniera inequivocabile. La Sampdoria è salva, retrocede in serie C la Salernitana. Al di là di tutto il caos mediatico che ha portato a questa gara, è ancora più clamoroso il caos scatenato dai tifosi che ha costretto l’arbitro Doveri a sospendere la partita. Ma quali saranno le conseguenze per il club campano? A seguire il punto del Corriere dello Sport.

Salernitana, non solo 0-3 a tavolino: rischia di non giocare a lungo all’Arechi!

“La parola fine sul playout di serie B la scriverà il giudice sportivo, Ines Simona Immacolata Pisano, Cavaliere della Repubblica italiana, nominata all’unanimità dal Consiglio federale sullo scranno giudicante dei cadetti nel 2023. L’esito, è ovviamente, scontato, praticamente granitico. Non può esserci altra strada, dopo quanto visto ieri sera all’Arechi di Salerno, che la sconfitta a tavolino. Il risultato sul campo al momento della sospensione era di 0-2 per la Sampdoria, cosa che di fatto non cambia l’esito sportivo della sfida. Ma soprattutto una pesante squalifica del campo. Con possibilità (alta) di porte chiuse in campo neutro, e un’altrettanta severa ammenda pecuniaria”.

“La dottoressa Pisano riceverà tutti gli atti della partita, a cominciare dal referto dell’arbitro Doveri. Sul quale saranno state annotate tutte le interruzioni dovute alle intemperanze dei tifosi. Chi ha storto la bocca per la designazione di Doveri da parte di Rocchi (ieri in tribuna all’Arechi con il coordinatore dei club, Pinzani) avrà capito perché era stato designato l’arbitro romano. Risultato – graduatoria alla mano – il migliore della CAN. In arrivo anche il referto della Procura e dei responsabili dell’ordine pubblico. Risultato: 0-3 a tavolino, squalifica dell’Arechi, campo neutro e porte chiuse (difficile pensare alla presenza dei tifosi campani con tali condizioni)”. Leggi anche: La Salernitana va in Serie C, i tifosi danno prova di civiltà: petardi, sedie in campo. Partita sospesa

Secondo altri organi di stampa – come ad esempio Il Mattino – il rischio è che “l’espatrio” fuori dalla Campania in uno stadio diverso duri a lungo. Una punizione maggiore rispetto le porte chiuse. Inoltre – come riferito dalla Gazzetta dello Sport – le Forze dell’Ordine sono alla caccia dei violenti che hanno rovinato la serata e anche l’immagine della società. Per loro arriverà quanto almeno il Daspo. La notte di ieri sera porterà conseguenze gravissime per la Salernitana e i suoi tifosi.