Lotito: «De Laurentiis sta facendo benissimo, parlano i risultati. Altri club si limitano a sopravvivere»

A Il Messaggero: «La Roma ha festeggiato la vittoria del derby come uno Scudetto. In Italia nessuno come me e Aurelio»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato intervistato dal quotidiano romano de Il Messaggero ed ha parlato delle proprietà italiane a gestione familiare nella nostra Serie A e del derby di Roma, festeggiato dai romanisti in città “come fosse uno scudetto”.

Lotito: «Come me e De Laurentiis nessuno in Italia. I risultati parlano»

Di seguito un estratto dell’intervista al noto quotidiano capitolino:

Di proprietà come la sua in Italia ce ne sono poche.

«Come me e Aurelio De Laurentiis, che sta facendo benissimo, i risultati parlano, spero che altri non cedano perché alcuni club ormai sopravvivono. Tanti vendono perché non è facile reggere. Le disponibilità sono ristrette e il calcio ha un costo.»

Lei è saldo al timone della Lazio?

«Io non ho alcun interesse a vendere, ho già detto e ribadisco che lascerò il club a mio figlio. Oltretutto sono riluttante all’ingresso dei fondi perché, come ho già detto, puntano solo alla massimizzazione dei ricavi ma il calcio deve avere anche e soprattutto uno scopo moralizzatore e didascalico.

Io sento una grande responsabilità civica e sociale. Oltre a portare i risultati economici e sportivi, voglio educare i giovani al rispetto delle regole, loro saranno i cittadini del futuro. I valori devono stare al di sopra di tutto e il calcio così mediatico può e deve dare un esempio. Non a caso, io e mia moglie Cristina, a capo della Fondazione, stiamo promuovendo tutta una serie di iniziative sociali, con investimenti non legati solo al mero denaro. Anche l’Academy va in questo senso, per aiutare le famiglie e crearne una ancora più grande concentrata tutta dentro Formello. Sto facendo tutto questo con le mie risorse, senza chiedere né mutui né leasing a nessuno.»

C’è un po’ di amarezza per il derby perso?

«Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e loro hanno fatto due tiri in porta, ma dopo c’è stato un assalto al Fort Apache. Nel secondo tempo non avremmo meritato di perdere. Loro hanno segnato, noi no. E poi ci sono stati atteggiamenti scorretti come i palloni buttati in mezzo al campo e non solo. Hanno vinto una gara, sembrava una festa Scudetto.»

Si vocifera che il Manchester City sia pronto a fare offerte per Nicolò Rovella.

«Non è in vendita e non abbiamo ancora mai ricevuto un’offerta, ma è normale che i nostri giocatori siano apprezzati e desiderati dai top club del mondo.»

