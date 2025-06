Il doping e il calcio, un rapporto di lungo corso che gli addetti ai lavori fanno finta di non vedere

Il doping nel calcio, spesso percepito come marginale rispetto ad altri sport, ha invece radici profonde e casi eclatanti: una panoramica offerta da Athletic che va da Arsène Wenger che nel 2015 accusò la Uefa di ignorare le positività, ai recenti scandali che hanno coinvolto campioni come Pogba e Mudryk. Tra vicende storiche, omertà istituzionali e pareri di esperti, questo articolo indaga le molteplici sfaccettature di un problema che mette in discussione l’integrità del gioco più bello del mondo.

Leggi anche: Mudryk accusato ufficialmente di doping, si è affidato ai legali di Pogba (Telegraph)

Casi illustri di doping negli ultimi anni

Secondo Athletic, Arsène Wenger è stato uno dei primi ad esporsi nella battaglia contro il doping nel mondo del calcio. “Nell’autunno del 2015, Arsène Wenger aveva molto da sfogare. La sua squadra, l’Arsenal, rischiava di uscire dalla Champions League già nella fase a gironi, e la sconfitta per 2-1 contro la Dinamo Zagabria in trasferta diventò fonte di grande irritazione. Non perché l’Arsenal avesse perso contro l’avversaria più debole, ma perché la squadra croata aveva vinto schierando un giocatore risultato positivo a un test antidoping dopo aver giocato tutti i 90 minuti.

[…] Wenger si indignò perché la Dinamo Zagabria non ricevette alcuna sanzione disciplinare dalla Uefa, l’organo di governo del calcio europeo. «Questo significa che di fatto accettate il doping», disse. Wenger espresse chiaramente le sue preoccupazioni sul fatto che il calcio avesse un problema.”

Ovviamente, quello non è stato l’unico caso celebre degli ultimi anni. Il quotidiano statunitense ha riportato un elenco importante: “Mercoledì, la Football Association ha accusato l’attaccante del Chelsea Mykhailo Mudryk di aver violato le regole antidoping dopo che la sostanza vietata meldonio è stata trovata in un campione di urine fornito mentre giocava per la sua nazionale, l’Ucraina, a novembre. […] Paul Pogba è stato trovato positivo all’agente anabolizzante vietato deidroepiandrosterone. Il giocatore francese, 32 anni, è ora libero di giocare dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi, ma è ancora senza squadra. […] Un altro vincitore del Mondiale, il Papu Gómez, è stato squalificato per due anni dopo che un test, effettuato poco prima che facesse parte della squadra argentina vincitrice in Qatar 2022, è risultato positivo al terbutalina. Il caso è emerso solo dopo che il Papu aveva lasciato il Siviglia ed era passato al Monza nel 2023.“

Il rapporto tra calcio e doping

Il doping è presente nel calcio da ben prima di quanto comunemente si creda. Sebbene non possa conferire talento o abilità tecniche a chi ne fa uso, può comunque offrire vantaggi fisici determinanti, come una maggiore resistenza, velocità o capacità di recupero. In uno sport sempre più intenso e fisicamente impegnativo, anche questi aspetti possono fare la differenza tra un buon giocatore e uno decisivo. Athletic scrive:

“Il calcio ha spesso accettato queste lacune e ha proseguito senza fare troppo rumore, sostenendo che l’uso di sostanze dopanti sia principalmente un problema di altri sport. I casi sono abbastanza rari da supportare questa convinzione, ma il rapporto del calcio con il doping rimane complicato.

[…] «Anche se non c’è ancora un consenso sul fatto che gli effetti ergogenici dei cosiddetti farmaci che migliorano le prestazioni abbiano un impatto diretto sul rendimento sportivo, i calciatori potrebbero trarre vantaggio da certe sostanze, date le esigenze fisiologiche del gioco e i calendari sempre più congestionati», ha detto la professoressa Susan Backhouse (Leeds Beckett University).

[…] «Non è vero che, poiché il calcio è uno sport basato sulla tecnica, il doping non possa aiutare’, ha aggiunto il dottor John William Devine (Università di Swansea). ‘È vero che il doping non può darti le abilità avanzate necessarie per essere un calciatore di alto livello, ma può renderti più forte, più veloce e farti recuperare meglio.»”

L’ex centrocampista del Marsiglia Jean-Jacques Eydelie scrisse nella sua autobiografia di iniezioni sospette somministrate ai giocatori nel periodo d’oro dei primi anni ’90. Al Marsiglia ci facevano iniezioni continuamente», disse Waddle. «Dicevano che ci avrebbero aiutato a recuperare dopo le partite. Io ne ho fatte un paio, ma non ho notato differenze. Non so cosa fosse, ma nessuno è mai risultato positivo e non è emerso nulla di illegale»”.