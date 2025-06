Mbappé ha denunciato il Psg per molestie morali e tentata estorsione di firme (Le Parisien)

Non si placano gli scontri tra Kylian Mbappé e il Psg. Il calciatore, attualmente al Real Madrid, ha denunciato il suo ex club per molestie morali.

Secondo quanto riportato da Le Parisien:

Un’indagine giudiziaria è stata aperta martedì contro X (i nomi delle persone sono ancora ignoti, ndr) per molestie morali dopo una denuncia presentata da Kylian Mbappé contro il Paris Saint-Germain, il suo ex club. Due giudici inquirenti stanno indagando sulle accuse del giocatore. Kylian Mbappé aveva presentato una denuncia a Parigi il 16 maggio per molestie morali e tentata estorsione di firme, denunciando in particolare quando nell’estate del 2023 è stato mandato nel “loft” del Psg. Questa pratica, ricorrente nei club, consiste nell’esclusione dei giocatori per isolarli ed è già oggetto di diverse indagini a Parigi. Coinvolta, infatti, anche l’ex calciatrice del club parigino Kheira Hamraoui, che ora milita all’Al-Shabab in Arabia Saudita, che sostiene che il Psg l’ha isolata per incoraggiarla a lasciare il club.

«Ricordo che dopo l’epoca in cui avevamo Neymar e poi Lionel Messi, mi avete detto: ‘Stiamo andando in una direzione diversa. La squadra sarà giovane, saranno giocatori locali, saranno francesi. Abbiamo visto Doué, abbiamo visto Senny Mayulu e quella superba esultanza sabato sera. Era questa la direzione che volevate prendere, non è vero? Giocatori più giovani e locali».

Il presidente ha voluto però ugualmente ricordare tutti gli ex campioni «ma anche, vorrei ringraziare tutti i giocatori onestamente, i primi giocatori che hanno firmato con noi, Javier Pastore era nel nostro progetto, il nostro ex capitano Thiago Silva, Zlatan, Cavani, Thiago Motta. Tutti, onestamente, Di Maria, tutti questi giocatori… E, dirò qualcosa di veramente importante, anche Neymar, Messi, Kylian, quello che hanno fatto anche per il club, non lo dimenticherò mai. Hanno fatto parte del successo, perché ciò che è veramente importante è avere questa storia, e arrivare oggi…»