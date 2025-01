Il nigeriano ha rimediato un trauma distrattivo al ginocchio alla vigilia del match contro il Barcellona.

L’Atalanta non potrà contare su Ademola Lookman per le prossime settimane.

Si è fermato in allenamento per un trauma distrattivo al ginocchio destro e salterà dunque il match di Champions League domani contro il Barcellona.

L’Atalanta perde Lookman un mese, Pedullà: Raspadori tra i possibili sostituti

Lo stop per l’attaccante nigeriano dovrebbe essere di 3-4 settimane, e per questo la Dea potrebbe cercare un sostituto sul mercato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, tra i nomi spiccano Cherki del Lione e Daniel Maldini. Ma anche Giacomo Raspadori; questa trattativa risulta la più complessa, in quanto il Napoli deve prima fare mercato in entrata.

Infortunio #Lookman: l’#Atalanta farà un nuovo tentativo per #Ckerki, la quadra da trovare è sulle commissioni. Piace sempre #Raspadori, ma dipende dal mercato #Napoli in entrata, sullo sfondo Daniel #Maldini https://t.co/5DfSPuv4q6 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 28, 2025

Giacomo Raspadori non sta trovando lo spazio che vorrebbe a Napoli; il club potrebbe pensare di monetizzare con lui.

Tuttomercatoweb riporta:

Giacomo Raspadori vuole giocare di più e l’ha fatto presente più volte durante questa sessione di gennaio. L’attaccante è stato utilizzato poco da Antonio Conte, seppur ne abbia tessuto le lodi quando è stato chiamato in causa. La sua duttilità è un’arma in più, ma anche un problema per se stesso, visto che non riesce a trovare una continuità di utilizzo e rendimento. Nell’ultima settimana sono attese delle novità sul suo conto, anche se per ora sembra molto difficile un possibile trasferimento: piace alla Roma come interessava alla Juventus. E all’Atalanta.

ilnapolista © riproduzione riservata