Raspadori chiede più spazio: piace a Roma, Juventus e Atalanta (Tmw)

La sua duttilità si sta rivelando un’arma a doppio taglio. Sono attese novità sull’attaccante del Napoli, anche se per ora sembra molto difficile un addio.

Giacomo Raspadori non sta trovando lo spazio che vorrebbe a Napoli; il club potrebbe pensare di monetizzare con lui, anche se al momento una sua cessione sembrerebbe essere complicata.

Raspadori chiede più spazio: piace a Roma, Juventus e Atalanta

Tuttomercatoweb riporta:

Giacomo Raspadori vuole giocare di più e l’ha fatto presente più volte durante questa sessione di gennaio. L’attaccante è stato utilizzato poco da Antonio Conte, seppur ne abbia tessuto le lodi quando è stato chiamato in causa. La sua duttilità è un’arma in più, ma anche un problema per se stesso, visto che non riesce a trovare una continuità di utilizzo e rendimento. Nell’ultima settimana sono attese delle novità sul suo conto, anche se per ora sembra molto difficile un possibile trasferimento: piace alla Roma come interessava alla Juventus. E all’Atalanta.

Pedullà aveva sottolineato che “l’attaccante non è felicissimo di fare da comparsa a Napoli anche se il suo atteggiamento è stato fin qui altamente professionale. Ma una sua eventuale cessione (avevano sondato Atalanta e Roma) permetterebbe di aumentare il tesoretto in direzione Garnacho”.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Adesso, però, in questa ultima settimana Florent Ghisolfi deve lavorare su altro, ad iniziare dal vice Dovbyk. Nelle ultime 48 ore ha ripreso quota la candidatura di Giacomo Raspadori, che al Napoli continua a giocare con il contagocce. La Roma lavora su un prestito con diritto di riscatto, il Napoli cerca una formula più sicura: se deve privarsene, lo vuole fare essendo certo di poter monetizzare. Come alternativa resta viva anche l’idea-Beto, attaccante dell’Everton. Negli ultimi giorni, poi, si deciderà anche se affondare il colpo sul centrocampista dell’Inter Frattesi o meno”.

