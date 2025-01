Kvaratskhelia, si sta muovendo anche Mendes. Per il Psg tra 70 e 90 milioni si può (L’Equipe)

Le trattative sono riprese, il Psg deve stare attenta alla concorrenza della Premier: Manchester United, Newcastle e forse Chelsea

Kvaratskhelia, per il Psg tra 70 e 90 milioni si può. Si sta muovendo anche Mendes. (L’Equipe)

Il quotidiano sportivo francese L’Equipe scrive che secondo alcune fonti c’è anche Jorge Mendes dietro la trattativa che potrebbe portare Kvaratskhelia al Psg. L’Equipe scrive anche che il club qatariota deve guardarsi dalla concorrenza inglese che nei prossimi giorni potrebbe farsi più agguerrita.

Scrive L’Equipe

Parigi adesso ci crede. Per diversi giorni, i contatti sono stati costanti e gli intermediari hanno cercato di trovare una soluzione positiva alla trattativa. Alcune fonti menzionano la presenza dell’agente portoghese Jorge Mendes per riuscire a portare il georgiano fuori dalla Serie A. Ora c’è una differenza enorme rispetto alla scorsa estate: i dirigenti partenopei non sono chiusi a una cessione del giocatore, sotto contratto fino al 2027.

Kvaratskhelia e la concorrenza inglese

I prezzi variano a seconda delle fonti, che vanno dai 70 ai 90 milioni di euro richiesti dagli italiani. Una somma che non è proibitiva per il club parigino, soprattutto se Randal Kolo Muani dovesse liberare un po’ di stipendio e portare nuovi soldi, anche la prossima estate. Come Campos ci ha abituati, non è impossibile vedere il Psg proporre giocatori da includere nel trasferimento per abbassare un po’ il prezzo. Tre gli uomini candidati alla partenza che potrebbero interessare il Napoli: Randal Kolo Muani, Milan Skriniar e Marco Asensio.

Ma il Psg potrebbe affrontare la concorrenza inglese. Diversi intermediari sono stati incaricati di lavorare su questo mercato. Prima c’è il Manchester United dove la partenza di Marcus Rashford spingerà il club a cercare rinforzi. Contatti concreti sono già stati avviati in entrambe le direzioni, con l’idea di un possibile scambio tra i due uomini, anche se il nazionale inglese (27 anni, 60 caps, 17 gol) ha corteggiatori molto più pressanti. Il Newcastle e, in misura minore, il Chelsea potrebbero presto entrare in lizza.

