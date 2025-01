Kvaratskhelia, il Psg ha offerto appena 45 milioni. Il Napoli ne vuole 90 (Repubblica)

Kvara ha rifiutato un rinnovo da 6 milioni offerto dal club di De Laurentiis. Conte non vuole Skriniar, il prescelto è Danilo

Kvaratskhelia, il Psg ha offerto appena 45 milioni (Repubblica)

Kvaratskhelia può andare via, anche Conte si è convinto. Ma non alle condizioni del Psg che ha offerto la miseria di 45 milioni per il georgiano. Lo scrive Repubblica con Marco Azzi:

A far precipitare la situazione di colpo sono stati gli agenti del campione georgiano, che hanno respinto per l’ennesima volta la proposta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis (6 milioni netti fino al 2029, comprensivi di bonus) e si sono fatti ambasciatori dell’offerta messa sul tavolo dal Paris Saint Germain per acquistare a titolo definitivo illoro assistito: 45 milioni di euro. A queste condizioni economiche non se ne farà nulla, ovviamente, perché il club azzurro valuta il cartellino della sua stella esattamente il doppio: 90 milioni. Cash, subito e senza alcuna contropartita tecnica. Non interessa nemmeno Skriniar, visto che per la difesa il rinforzo scelto da Conte è il brasiliano Danilo, che a fine mese rescinderà con la Juve e sarà libero a costo zero. Serve quindi un rilancio ricco dalla Francia e tutto sarà chiaro all’iniziodella prossima settimana:quella del dentro o fuori.

Kvaratskhelia, il Napoli dice no a Skriniar come contropartita del Psg: ha uno stipendio troppo alto (Romano)

Le indiscrezioni del primo momento vengono confermate da Fabrizio Romano secondo cui una prima offerta ufficiale per Kvaratskhelia c’è stata dal Psg. I francesi hanno offerto Skriniar come parte dell’accordo per arrivare al georgiano. No del Napoli per via dello stipendio troppo altro guadagnato dal difensore ex Inter.

Su X l’esperto di calciomercato ha scritto:

“Milian Skriniar è stato offerto al Napoli come contropartita nell’affare Kvaratskhelia dal Paris Saint-Germain. No luce verde dal Napoli in questo momento, lo stipendio di Skriniar è considerato troppo oneroso“.

🚨🔵 Milan Skriniar has been offered to Napoli as part of Kvaratskhelia deal from Paris Saint-Germain. NO green light from Napoli at this stage as Skriniar’s salary is considered too expensive. ↪️🇬🇪 Kvaratskhelia deal proceeds between Napoli and PSG, as revealed. pic.twitter.com/VoTAMSIEFl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

Il giornalista Paolo Bargiggia annuncia su X che il Psg avrebbe offerto 90 milioni al Napoli per avere Khvicha Kvaratskhelia già a gennaio.

Nella trattativa potrebbe rientrare il difensore ex Inter del Psg, già cercato dal club di De Laurentiis.

Attenzione al Psg: i francesi sono tornati alla carica per Kvara con il Napoli offrendo 90 mln per avere subito il giocatore. A 100/110

De Laurentiis potrebbe cedere e nella trattativa entrare Skriniar. Napoli forte anche sul colombiano Duran dell’Aston Villa.

L’interesse del club parigino era stato anticipato da Il Roma. Scrive oggi Il Roma che negli ultimi giorni Cristian Zaccardo, ex difensore della Nazionale ed intermediario della trattativa che aveva portato Kvara in Italia, ha dovuto lasciare Dubai per incontrare l’agente dell’attaccante Jugeli e il ds azzurro Manna.

Conte non direbbe no alla partenza di Kvara, ovviamente dipende dagli eventuali arrivi. Uno dei nomi è Chiesa. L’altro è Frattesi. Con Chiesa (che dovrà essere rigenerato dalla cura Conte) e Frattesi, Conte potrebbe dare il suo ok.

