Kvaratskhelia, L’Equipe: accordo tra Napoli e Psg per 70 milioni più bonus

Mancano solo alcuni dettagli. Il Napoli ha atteso che il Psg aumentasse la quota bonus. È avvenuto. Kvara non ancora autorizzato alle visite mediche

Kvaratskhelia: L’Equipe conferma Bargiggia, accordo a 70 milioni più bonus

L’Equipe conferma le notizie di Bargiggia che assieme al Roma è stato il primo a dare la notizia del trasferimento di Kvaratskhelia al Psg.

Scrive L’Equipe che oggi

c’è stato l’epilogo (ma non ancora ufficiale, aggiungiamo noi) del trasferimento di Khvitcha Kvaratskhelia da Napoli a Paris Saint-Germain. I due club hanno raggiunto l’accordo per 70 milioni di euro più bonus. Gli uffici legali devono ancora concordare i dettagli economici. Kvaratskhelia (23 anni, sotto contratto fino a giugno 2027) non è ancora stato autorizzato dal Napoli a raggiungere Parigi per le visite mediche. Entrambe le parti hanno assicurato che la gestione dei dettagli è solo questione di tempo.

Prosegue L’Equipe:

Durante la giornata, Mamuka Jugeli, agente del georgiano e Luis Campos si sono incontrati per finalizzare la gran parte di questo accordo con il Napoli. Secondo fonti italiane, Giovanni Manna, il direttore sportivo del club partenopeo, non era fisicamente presente a questo appuntamento. Il Napoli ha atteso che l’offerta parigina si avvicinasse un po’ alle loro esigenze. È quel che fatto il Psg, soprattutto sulla parte relativa ai bonus.

L’Equipe fa invece sapere (ma questo a noi non interessa) che non se ne fa niente per il passaggio del centravanti Jhon Duran al Psg.

Il 21enne colombiano (sotto contratto fino a giugno 2030) non lascerà l’Aston Villa questo inverno nonostante i buoni rapporti tra Nasser al-Khelaifi e Nassef Sawiris, il proprietario del club di Birmingham. Le prime discussioni su di lui riguardano piuttosto la prossima estate, prova che si cercherà un nuovo giocatore offensivo.

Bargiggia: Kvaratskhelia al Psg in chiusura. 65 milioni più 15 di bonus il costo indicativo dell’operazione

Sembra ormai in via definizione il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al Paris Saint Germain. In queste ore è in corso a Nizza un vertice tra le due società per limare gli aspetti economici dell’affare.

Il giornalista Paolo Bargiggia, che più di tutti, ha riportato informazioni su questa trattativa, ha scritto: “Il Napoli e il Paris Saint Germain stanno chiudendo adesso il trasferimento di Kvaratskhelia in Francia. 65 mln di euro più 15 di bonus il costo indicativo dell’operazione“.

Il @sscnapoli e il @PSG_inside stanno chiudendo adesso il trasferimento di Kvaratskhelia in Francia. 65 mln di euro più 15 di bonus il costo indicativo dell’operazione.

P.s.: ve lo avevo anticipato giovedì scorso. Saluti e baci. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 13, 2025

Secondo Bargiggia nei giorni scorsi il Psg avrebbe offerto 90 milioni al Napoli per avere Khvicha Kvaratskhelia già a gennaio. Nella trattativa sarebbe potuto rientrare Skriniar, difensore già cercato dal club di De Laurentiis.

