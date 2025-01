Kvaratskhelia, il Psg ha offerto 90 milioni per gennaio: nella trattativa può entrare Skriniar (Bargiggia)

De Laurentiis potrebbe cedere a un’offerta da 100/110 milioni per il georgiano. Interesse degli azzurri anche per Duran dell’Aston Villa.

Il giornalista Paolo Bargiggia annuncia su X che il Psg avrebbe offerto 90 milioni al Napoli per avere Khvicha Kvaratskhelia già a gennaio.

Nella trattativa potrebbe rientrare Skriniar, difensore già cercato dal club di De Laurentiis.

Il Psg offre 90 milioni per avere Kvaratskhelia a gennaio

Attenzione al Psg: i francesi sono tornati alla carica per Kvara con il Napoli offrendo 90 mln per avere subito il giocatore. A 100/110

De Laurentiis potrebbe cedere e nella trattativa entrare Skriniar. Napoli forte anche sul colombiano Duran dell’Aston Villa.

Kvaratskhelia come Vlahovic, può andare via subito a gennaio. Ne abbiamo scritto sul Napolista domenica scorsa. Basta ragionare per anticipare le mosse di mercato. La cifra potrebbe aggirarsi tra gli 80 e i 90 milioni.

Scrive oggi Il Roma che

negli ultimi giorni Cristian Zaccardo, ex difensore della Nazionale ed intermediario della trattativa che aveva portato Kvara in Italia, ha dovuto lasciare Dubai per incontrare l’agente dell’attaccante Jugeli e il ds azzurro Manna.

Conte non direbbe no alla partenza di Kvara, ovviamente dipende dagli eventuali arrivi. Uno dei nomi è Chiesa. L’altro è Frattesi. Con Chiesa (che dovrà essere rigenerato dalla cura Conte) e Frattesi, Conte potrebbe dare il suo ok.

