Kvaratskhelia ha chiesto di essere ceduto, ha riferito di voler accettare l’offerta del Psg (Sky Sport)

Ufficialmente è ancora infortunato (affaticamento muscolare) ma considerando la trattativa in essere, in questo momento il giocatore non rientra nei piani del club

A Sky Sport, Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato, e Massimo Ugolini fanno il punto sulla trattativa tra Napoli e Psg per Kvaratskhelia. Secondo quanto riporta l’inviato a Castel Volturno, Kvara ha espresso il desiderio di andare via. Chiesa è il primo nome sulla lista per sostituirlo.

In questo momento Kvaratskhelia non rientra nei piani del club

Le parole di Ugolini:

«Rientrato in gruppo Politano. Ancora terapie per Kvaratskhelia, uno dei primi a lasciare il centro di Castel Volturno. Continua il fastidio (affaticamento muscolare) ma evidentemente, considerando la trattativa in essere, in questo momento il giocatore non rientra nei piani del club».

Continua Baiocchini:

«Ufficialmente è infortunato. Ci sono situazione dove si può recuperare a tutti i costi ma non è questa la situazione. Trattativa da 80 milioni totali, compresa di base fissa e bonus. Il Napoli concentrato su Danilo al momento e vuole incassare cash. Kvara non rinnova, l’esplosione di Neres, gli acciacchi fisici e Kvara non è più un insostituibile. Tra i possibili sostituti, il nome è quello di Chiesa. Oggi Slot ne ha parlato: “Considerate che il titolare in quella posizione è Salah”, ha detto. Ci sono tanti giocatori in rosa forti, per Chiesa non è semplice. A livello di mercato può essere una opportunità perché il valore si è più che dimezzato».

«Tutto gira intorno al contratto. Si sarebbe potuto trovare un accordo, era una cifra che poteva essere aggiustata. La vera differenza l’ha fatta il valore della clausola. Il Napoli voleva metterla intorno ai 100 milioni, l’entourage intorno agli 80. I mal di pancia estivi non hanno contribuito. Il suo contratto è in scadenza, giugno sarebbe stata la data perfetta per venderlo però poi è arrivata questa offerta. Lo stesso giocatore ha chiesto di essere ceduto o comunque ha manifestato la volontà di voler accettare l’offerta del Psg», conclude Ugolini.

ilnapolista © riproduzione riservata