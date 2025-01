Repubblica: il presidente realizzerà lo stesso la plusvalenza record nella storia della sua gestione e del club.

Kvaratskhelia al Psg in estate ritroverà Osimhen. De Laurentiis rifiutò 200 milioni, ora ne prenderà 150

È quel che scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Kvaratskhelia a Parigi potrebbe ritrovare nei prossimi mesi anche Victor Osimhen, visto che durante il vertice in Costa Azzurra tra Psg e Napoli si è parlato pure del suo possibile trasferimento in Francia al termine della stagione. La coppia d’oro dello scudetto azzurro quasi sicuramente si ricongiungerà presto in Francia, con l’attaccante georgiano che farà da apripista per il compagno nigeriano. Era il doppio colpo che gli sceicchi avrebbe voluto piazzare nello scorso mese di luglio, quando a De Laurentiis arrivò un’offerta complessiva per i cartellini dei due giocatori di 200 milioni. Adesso il presidente ne incasserà probabilmente solo 150, realizzando tuttavia lo stesso la plusvalenza record nella storia della sua gestione e del club.

Il Psg offre il duecentino ma per Osimhen e Kvaratskhelia insieme, il Napoli dice no (Corsport) – luglio 2004

Eccolo il famoso duecentino. De Laurentiis la scorsa estate lo aveva chiesto per il solo Osimhen. Un anno dopo Al Khelaifi offre la somma per entrambi i gioielli del Napoli. Una sorta di prendi due e paghi uno. Il Napoli però considera incedibile Kvaratskhelia. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Psg ha fatto girare la roulette. E ha puntato 200 milioni di fiches sul 9 di Victor Osimhen e sul 77 di Khvicha Kvaratskhelia. Boom. Nasser li vorrebbe entrambi, i gemelli non vanno separati, ma il fatto è che il 77 non è tra i numeri concessi dal croupier e Kvara non è in vendita. Incedibile, come ha ribadito Antonio Conte nel giorno della sua presentazione anche un po’ stufo. Rien ne va plus. Con Osi, invece, il gioco è possibile.

questa volta, Nasser Al-Khelaifi il duecentino lo ha offerto sul serio a De Laurentiis. Ma sono altri tempi e altre storie: un’estate fa s’era spinto fino a 150 milioni di euro soltanto per Osimhen ma Adl disse no, specificando testualmente che avrebbe preso in considerazione la cessione del centravanti solo al cospetto di un duecentino (appunto).

Se l’affare singolo decollerà, il giro di champagne dei centravanti d’Europa sarà ufficialmente stappato e di conseguenza la strada di Romelu Lukaku sarà tracciata una volta per tutte: è l’erede designato al centro dell’attacco azzurro. Conte ha scelto lui e lui ha scelto di tornare da Conte. Un idillio con la benedizione del Chelsea.

ilnapolista © riproduzione riservata