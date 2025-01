Insigne, il Cagliari voleva riportarlo in Italia. Olympiakos e club turchi interessati (Dazn)

Lo scrive il giornalista Orazio Accomando. Il calciomercato in Turchia chiuderà sabato 1 febbraio.

Lorenzo Insigne tornerà a giocare in Europa? Diverse squadre pare si siano fatte avanti per l’ex capitano del Napoli, che ora milita al Toronto. E tra i club interessati c’è il Cagliari.

Insigne potrebbe tornare a giocare in Europa

Il giornalista di Dazn Orazio Accomando riporta:

Retroscena di mercato. Nelle ultime settimane il Cagliari ha provato a riportare in Italia Lorenzo Insigne. Sull’ex capitano del Napoli, che vorrebbe tornare in Europa, resta l’interesse di Olympiakos e di squadre turche, il cui mercato chiuderà l’11 febbraio.

Retroscena di mercato. Nelle ultime settimane il #Cagliari ha provato a riportare in Italia Lorenzo #Insigne. Sull’ex capitano del Napoli, che vorrebbe tornare in Europa, resta l’interesse di Olympiakos e di squadre turche, il cui mercato chiuderà l’11 febbraio. — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 30, 2025

Ancelotti e l’ammutinamento:

«Quando è andato via sono stato incolpato per averlo fatto allontanare. Conoscendo De Laurentiis, non potrei mai essere stato io. Col mister ho un buon rapporto, lo sento ancora, ma qualcosa non funzionò e gli allenatori sono sempre quelli che pagano. Né io, né i miei compagni lo abbiamo allontanato, a volte ci sono annate difficili. Poi la sua carriera parla per lui».

Su Gattuso:

«E’ arrivato in un momento difficile, ma anche con lui ho avuto un grande rapporto, lo sento quasi tutti i giorni. E’ riuscito a tirar fuori diverse cose, poi era un periodo complicato… anche lui ha belle idee e un grande staff, spero possa tornare in un grande club in Italia».

ilnapolista © riproduzione riservata