Il Napoli pensa ancora a Gabri Veiga in vista della prossima stagione (CorSport)

Manna ha testato anche le possibilità di prenderlo subito. Il Napoli può sfruttare le difficoltà della Lazio per prendere Fazzini

Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse continuo del Napoli per Gabri Veiga. Già nell’estate del 2023 il centrocampista spagnolo sembrava vicino alla squadra azzurra ma poi scelse l’Arabia Suadita. Manna lo vorrebbe da subito ma si lavora per la prossima stagione. Tra i giocatori graditi al Napoli c’è anche Fazzini.

Manna ha provato a prendere Gabri Veiga fin da subito

Scrive il Corriere dello Sport su Gabri Veiga:

“In vista della prossima stagione è tornato d’attualità il nome di Gabri Veiga, 22 anni, spagnolo che nell’estate 2023 rifiutò il trasferimento al Napoli optando per la Saudi League, ingolosito dalla ricchissima offerta dell’Al-Ahli. Per la verità Manna ha testato anche le possibilità di prenderlo subito, considerando che il giocatore qualche settimana fa pareva convinto di lasciare l’Arabia, ma per il momento sembra più accreditata la pista del futuro”.

Poi c’è Fazzini su cui è piombato il Napoli. “Il ds Manna ha cominciato a muoversi per il centrocampista dell’Empoli, già oggetto di una trattativa piuttosto avanzata tra Corsi e Lotito nell’ultimo periodo, firmando un sondaggio orientato anche dalle difficoltà che la Lazio sta incontrando nella chiusura di un’operazione condizionata dai limiti imposti dall’indice di liquidità. Il club di De Laurentiis non ha di questi problemi e tra l’altro i ventun’anni di Fazzini permetterebbero anche di superare l’ostacolo di scavare un posto nella lista”.

Fazzini può sostituire Folorunsho, il Napoli si inserisce ma la Lazio è ancora in vantaggio (Di Marzio)

Il Napoli si sta muovendo sul mercato e lo sta facendo in tempi non sospetti, anticipandosi molto rispetto alle solite lungaggini. Conte ha chiarito di voler mantenere il numero di calciatori attuali (21) al netto dei possibili ricambi: uscirà uno, entrerà uno e via discorrendo. Il prescelto in difesa sembra essere Marin (con Danilo in arrivo? Non è stato convocato dalla Juventus per la Supercoppa ndr) e a centrocampo Folorunsho, che potrebbe essere sostituito con un centrocampista di maggiore qualità. Ne parla oggi Gianluca Di Marzio sul suo portale omonimo.

“Oltre alla Lazio anche il Napoli ha chiesto informazioni per Fazzini. Il mercato di gennaio si avvicina e per Fazzini si prospetta un mese ricco di emozioni. Il centrocampista dell’Empoli è seguito dalla Lazio che però non è l’unica squadra interessata al suo cartellino.

I biancocelesti stanno infatti ancora discutendo sulla formula con il club azzurro e nel frattempo anche il Napoli ha fatto un sondaggio per il classe 2003. Il Napoli è infatti alla ricerca di un centrocampista che possa andare a sostituire Folorunsho, cercato dalla Fiorentina. Empoli e Napoli sono da anni in ottimi rapporti, un filo diretto che ha portato alla chiusura di tante operazioni di mercato. Per il momento la Lazio resta in vantaggio ma il Napoli vuole farsi trovare pronto, da qui il sondaggio”.

ilnapolista © riproduzione riservata