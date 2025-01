Il Napoli non ha mollato Garnacho, perciò vuole Comuzzo in prestito con obbligo (Dazn)

Il Napoli non prenderebbe subito a titolo definitivo il difensore “per poter investire il budget su Garnacho con cui i contatti sono frequenti”

Giornata di trattative intense per il Napoli che concentra le proprie forze su Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina. Nella giornata di oggi sono stati fatti concreti passi avanti. A scriverlo è il giornalista di Dazn Orazio Accomando. Che aggiunge anche novità sulla formula del trasferimento.

Comuzzo in prestito per impiegare il budget su Garnacho

Orazio Accomando su X scrive:

“Napoli, altri passi avanti per Comuzzo con la Fiorentina. Prestito con obbligo e non acquisto definitivo subito per poter investire il budget su Garnacho con cui i contatti sono frequenti”.

Terminato da poco l’incontro tra il ds del Napoli Manna e l’agente di Pietro Comuzzo, Michelangelo Minieri. Il difensore della Fiorentina è nel mirino dei partenopei per sostituire Rafa Marin, che andrà al Villarreal. Come riportato da firenzeviola.it:

I partenopei sono disposti ad andare oltre i 30 milioni (con l’aggiunta di alcuni bonus di facile realizzazione), finora offerti ma non accettati dai viola. Nel giro di poche ore, o domani al massimo, la società azzurra formulerà una nuova offerta più alta. Poi la palla passerà al presidente Rocco Commisso, vista l’importanza dell’operazione, e al giocatore che, per il rapporto e il percorso avuto con la Fiorentina, non ha ancora detto di sì, in attesa dei due club. Solo l’eventuale “stop” del patron Commisso può bloccare l’operazione in corso. Certo è che il Napoli ha già pronto un contratto milionario per lui (che a Firenze percepisce un ingaggio vicino ai 500 mila euro netti a stagione).

ilnapolista © riproduzione riservata