Comuzzo, Napoli disposto ad offrire oltre 30 milioni + bonus (FirenzeViola)

Terminato l’incontro tra Manna e l’entourage del difensore. Ora la palla passa al presidente della Fiorentina Commisso e al giocatore.

E’ terminato da poco l’incontro tra il ds del Napoli Manna e l’agente di Pietro Comuzzo, Michelangelo Minieri. Il difensore della Fiorentina è nel mirino dei partenopei per sostituire Rafa Marin, che andrà al Villarreal.

Il Napoli disposto ad offrire oltre 30 milioni per Comuzzo

Come riportato da firenzeviola.it:

I partenopei sono disposti ad andare oltre i 30 milioni (con l’aggiunta di alcuni bonus di facile realizzazione), finora offerti ma non accettati dai viola. Nel giro di poche ore, o domani al massimo, la società azzurra formulerà una nuova offerta più alta. Poi la palla passerà al presidente Rocco Commisso, vista l’importanza dell’operazione, e al giocatore che, per il rapporto e il percorso avuto con la Fiorentina, non ha ancora detto di sì, in attesa dei due club. Solo l’eventuale “stop” del patron Commisso può bloccare l’operazione in corso. Certo è che il Napoli ha già pronto un contratto milionario per lui (che a Firenze percepisce un ingaggio vicino ai 500 mila euro netti a stagione).

Se Manna chiuderà l’operazione, il Napoli si assicurerebbe non soltanto il giovane difensore più interessante della prima parte della stagione di Serie A, un (quasi) ventenne con mezzi fisici importanti, l’intensità e la fame che pretende Conte e margini inesplorati di miglioramento, ma anche una coppia candidata a conquistare il futuro insieme con Buongiorno, 25 anni. Fermo restando il totem Rrahmani, 31 anni a febbraio, e il rigenerato Juan Jesus, 33 anni, il parco dei centrali sarebbe davvero di enorme livello. Un investimento importante, in ogni senso, di quelli che tanto piacciono a De Laurentiis e a Manna stesso, uno che con i giovani ha l’occhio notevolmente allenato sin dai tempi della Juve e di una Next Gen che continua a sfornare prodotti pronti per l’uso in prima squadra.

