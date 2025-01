Il Guardian avvisa l’Arsenal: “Non è ancora tutto perduto, le premesse per vincere la Premier sono buone”

Dopo la vittoria 2-1 contro il Tottenham si sono riaccese le speranze. Ora sono a quattro punti dal Liverpool [che hanno una partita in meno]. Il 10 maggio il match ad Anfield.

L’Arsenal è in piena corsa per la Premier League di questa stagione, soprattutto dopo aver vinto ieri il derby del nord di Londra 2-1 contro il Tottenham.

Il Guardian mette il club di Arteta tra i possibili vincitori del titolo:

Forse non è ancora tutto perduto. Per l’Arsenal, la corsa al titolo è ancora viva. La scorsa settimana la squadra di Mikel Arteta era in crisi, con un calo di punti, attacco e centrocampo attanagliati da una sorta di noia calcistica. Ma l’Arsenal ha giocato in maniera scrupolosa e concentrata e questo gli ha valso la vittoria. Ora sono a soli quattro punti dal Liverpool [che hanno un match in meno]. Le premesse sono buone, stanno lottando per trovare la versione migliore di loro stessi, il progresso sotto la gestione di Arteta c’è stato: vincono di più e giocano un calcio migliore. I Gunners andranno ad Anfield il 10 maggio, con la necessità di sognare ancora il titolo.

Dusan Vlahovic può diventare il nuovo attaccante dell’Arsenal con l’infortunio di Gabriel Jesus. È quanto si dice in queste ore in Inghilterra, poiché non ci sono in giro molti altri numeri 9 in squadre importanti che potrebbero eventualmente essere sul mercato.

Di seguito quanto scrive il The Guardian a riguardo:

Mentre le ricadute della sconfitta assurda e dispendiosa dell’Arsenal in FA Cup contro il Manchester United (e l’infortunio di fine stagione di Gabriel Jesus ) continuano, la macchina del gossip è andata in overdrive nel tentativo di identificare qualcuno che possa mettere da parte le loro possibilità. Mentre Benjamin Sesko è il nome sulla bocca di tutti , non sarebbe una finestra di calciomercato senza il loro collegamento con Dusan Vlahovic .

