Galeone: «Allegri? De Laurentiis lo stima molto, ci sarà un giro di allenatori in tutta Europa»

A Kiss Kiss Napoli: «è difficile dire se Conte in caso di scudetto rimarrà al Napoli. Le telefonate cominciano adesso, tante panchine cambieranno»

Giovanni Galeone, ex allenatore nonché mentore e amico di Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss per parlare anche del futuro dell’allenatore livornese.

«Lo scorso anno è arrivato in Champions e ha vinto la Coppa Italia, ovvero gli obiettivi prefissati. Max ha vinto 5 Coppe Italia, 4 Scudetti alla Juve e 1 al Milan, con i bianconeri è arrivato 2 volte in finale di Champions, sfidando due squadre, Barcellona e Real Madrid, molto molto forti in quel periodo».

Galeone: «So per certo che De Laurentiis ha stima di Allegri»

De Laurentiis lo stima:

«Tantissimi anni fa, quando Max allenava il Milan, eravamo in un ristorante di Milano e per caso incontrammo il presidente Aurelio De Laurentiis. Invitò Max al suo tavolo, parlava con lui e so per certo che il presidente De Laurentiis ha molta stima nei suoi confronti».

Sul futuro di Conte:

«Ora ci sarà un giro di allenatori in tutta Europa, è difficile dire se Conte anche in caso di scudetto rimarrà al Napoli. È complicato prevedere cosa accadrà. Antonio Conte vede i giocatori in campo, dipende dal Napoli: se vince tutte le partite, vince lo Scudetto. La sua testa è solo su quello: l’ha fatto alla Juventus, all’Inter e penso potrà farlo anche al Napoli. Dopodiché non so cosa succederà…».

Le altre squadre interessate ad Allegri:

«Ci sono panchine che dovrebbero liberarsi come quelle di Bayer Leverkusen, Milan, Roma, Real Madrid… Le telefonate iniziano ad arrivare adesso, a inizio maggio».

