Il City copre d’oro (60/65 milioni) la Juve per Cambiaso? Non è detto

Sky: “La Juventus ne chiede 80”. Romano più cauto di Di Marzio: “Nessuna offerta dal City”. Gli esperti di mercato in disaccordo. Per Giuntoli sarebbe il Superenalotto

Il Manchester City pronto a fare follie per Andrea Cambiaso, esterno della Juventus. Sarebbe anche l’asso nella manica di Giuntoli che deve ancora acquistare almeno un difensore e sistemare il reparto offensivo, al netto degli ingressi di Alberto Costa e Kolo Muani. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, via Sky Sport, il City è pronto a fare un’offerta tra i 60 e i 65 milioni. La Juventus prova ad alzare il prezzo a 80.

Il Manchester City su Cambiaso

Scrive Di Marzio su X:

Il Manchester City si sta avvicinando ad Andrea Cambiaso e stanno preparando un’offerta alla Juventus nell’intervallo € 60-65m. Sky Sport.

.@ManCity are closing in to Andrea #Cambiaso and are preparing a bid to @juventusfc in the range of €60-65m. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 16, 2025

La Juventus chiede 80 milioni per lasciarlo partire a gennaio. Lo precisa sempre Di Marzio sul suo portale:

“Andrea Cambiaso verso il Manchester City. Il club inglese è piombata in maniera estremamente decisa sul calciatore della Juventus. Pronta un’offerta al club bianconero da 60/65 milioni. La Juventus proverà a ottenere una cifra più elevata, ma l’operazione è destinata a chiudersi. Per il giocatore pronta un’offerta da 5 anni con l’opzione per il sesto“.

ULTIM’ORA MERCATO#Juventus, trattativa avanzata col #ManchesterCity per #Cambiaso: per lasciar partire il giocatore a gennaio i bianconeri chiedono 80 milioni di euro#SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato — skysport (@SkySport) January 16, 2025

Fabrizio Romano smentisce Sky: nessuna offerta

Su X l’esperto di calciomercato:

“Il Manchester City ha programmato un contatto diretto con la Juventus per discutere di Andrea Cambiaso. Nessuna offerta fatta. La città deciderà solo dopo che l’accordo con Marmoush sarà concluso; con l’Eintracht, invece, la questione è quasi chiusa e gli ultimi dettagli sono ancora in fase di discussione. Priorità: Marmoush“.

🚨🔵 Manchester City have scheduled a direct contact with Juventus to discuss about Andrea Cambiaso. No bid made. City will decide only after Marmoush deal will be sealed; as that’s almost done with Eintracht with final details now still being discussed. Priority: Marmoush 🇪🇬 pic.twitter.com/Nim2bYHbCV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match di Bergamo tra Atalanta e Juventus.

Cominciamo dall’importanza di questa partita. Può essere la settimana per dare una scossa dopo tutti questi pareggi?

«E’ una partita molto importante come lo saranno anche le prossime. Diciamo che dobbiamo cercare di invertire la tendenza, cercare di portare a casa un po’ più partite. questa può essere un’occasione ghiotta»

Per Alberto Costa ci siamo, dovrebbe arrivare domani. Su Kolo Muani ci risulta che domani lui deciderà dove andare perchè ha tante richieste.

«Ancora finché non formalizziamo non mi piace parlare dei singoli. Diciamo che ci stiamo muovendo su un po’ di profili per aumentare numericamente la rosa e aumentare anche la qualità. Quindi aspettiamo, siamo fiduciosi di poter dare a breve al mister qualche elemento in più per poter darci una mano, viste le tante assenze che abbiamo avuto nel girone di andata».

C’è la possibilità di fare un difensore o due? C’è anche la volontà di fare un investimento come quello per Araujo?

«La Juventus vuole sicuramente aumentare la qualità e la quantità dei calciatori, è chiaro che siamo pronti a fare degli inserimenti di qualità, vedremo poi le situazioni che ci verranno incontro. E’ chiaro che ancora non c’è niente di definito con nessuno, però siamo fiduciosi di dare a breve al mister qualche calciatore valido».

Un po’ di furore e determinazione più di metà squadra proprio non ce l’ha? O stanno impegnando un po’ troppo il cervello negli schemi di Motta?

«Può sembrare questo, ma alcune volte ci sono mancate le energie per mancanza di rotazioni, abbiamo fatto tre mesi con tre assenti di lunga degenza che non ci hanno permesso di fare una corretta rotazione dei calciatori, siamo sempre stati in affanno e sicuramente un po’ di energie ci sono mancate. Poi è chiaro che vogliamo fare di più, come ha detto il mister siamo molto arrabbiati perché vogliamo fare di più e cercheremo di farlo».

ilnapolista © riproduzione riservata