Giuntoli: «Diciamo che dobbiamo cercare di invertire la tendenza, a volte ci sono mancate le energie per mancanza di rotazioni»

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match di Bergamo tra Atalanta e Juventus.

Le parole di Giuntoli

Cominciamo dall’importanza di questa partita. Può essere la settimana per dare una scossa dopo tutti questi pareggi?

«E’ una partita molto importante come lo saranno anche le prossime. Diciamo che dobbiamo cercare di invertire la tendenza, cercare di portare a casa un po’ più partite. questa può essere un’occasione ghiotta»

Per Alberto Costa ci siamo, dovrebbe arrivare domani. Su Kolo Muani ci risulta che domani lui deciderà dove andare perchè ha tante richieste.

«Ancora finché non formalizziamo non mi piace parlare dei singoli. Diciamo che ci stiamo muovendo su un po’ di profili per aumentare numericamente la rosa e aumentare anche la qualità. Quindi aspettiamo, siamo fiduciosi di poter dare a breve al mister qualche elemento in più per poter darci una mano, viste le tante assenze che abbiamo avuto nel girone di andata».

C’è la possibilità di fare un difensore o due? C’è anche la volontà di fare un investimento come quello per Araujo?

«La Juventus vuole sicuramente aumentare la qualità e la quantità dei calciatori, è chiaro che siamo pronti a fare degli inserimenti di qualità, vedremo poi le situazioni che ci verranno incontro. E’ chiaro che ancora non c’è niente di definito con nessuno, però siamo fiduciosi di dare a breve al mister qualche calciatore valido».

Un po’ di furore e determinazione più di metà squadra proprio non ce l’ha? O stanno impegnando un po’ troppo il cervello negli schemi di Motta?

«Può sembrare questo, ma alcune volte ci sono mancate le energie per mancanza di rotazioni, abbiamo fatto tre mesi con tre assenti di lunga degenza che non ci hanno permesso di fare una corretta rotazione dei calciatori, siamo sempre stati in affanno e sicuramente un po’ di energie ci sono mancate. Poi è chiaro che vogliamo fare di più, come ha detto il mister siamo molto arrabbiati perché vogliamo fare di più e cercheremo di farlo».

