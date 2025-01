Il centrocampista Hasa al Napoli, in viaggio per fare le visite mediche (Sky)

Era il pupillo di Manna alla Juventus Next Gen, poi il 2024 passato a Lecce e ora l’approdo all’ombra del Vesuvio a 21 anni.

Il Napoli puntella la rosa in attesa dei grandi colpi di mercato. Dopo Scuffet (di cui si aspetta l’ufficialità), Manna ha preso anche Hasa, centrocampista del Lecce, ex NextGen della Juve e pupillo del ds del Napoli.

Secondo quanto riporta Sky, il calciatore nelle prossime ore sarà a Napoli per sottoporsi alle visite mediche di rito per conto della SSC Napoli.

Di Hasa, peraltro, ha parlato anche il responsabile dell’area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino:

«Ho detto che c’è un interessamento di un club importante. Aspettiamo la chiusura del mercato e vediamo se vi ho detto una cosa sbagliata».

Chi è Manna il nuovo ds del Napoli: è il padre della Next Gen Juventus, Soulé e Iling jr sono figli suoi

De Laurentiis ha scelto il direttore sportivo del Napoli del futuro. Sarà Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Juventus e stretto collaboratore di Giuntoli. Come se Juventus e Napoli siano destinante a rincorrersi non solo sul campo, Manna potrebbe ripercorrere la stessa strada del suo superiore al contrario. L’anno scorso Giuntoli lascio il Napoli per la Juve.

Quelli furono messi travagliati. Lo strappo tra il presidente del Napoli e il direttore sportivo, gli ultimatum della Juve e la volontà di Giuntoli di andare a Torino. Durante quel giugno 2023, la Juve ha utilizzato una strategia prudente. Per non rimanere senza ds, nominò Manna che arrivava dalla Next Gen.

Sarebbe miope e offensivo pensare che la mossa di De Laurentiis sia solo uno sgarbo. Se Manna è arrivato alla Juventus, vuol dire che ha le competenze e le abilità giuste. Lo dimostra anche la sua carriera che Goal.com ha rispolverato.

L’attuale direttore sportivo della Juve ha, tra le altre cose, “cresciuto” Soulé, Miretti, Iling Junior, Barranechea e Hasa. Tutti giovani talenti che oggi stupiscono a vario titolo la Serie A.

Ricorda Goal.com:

“Classe 1988, nato a Vallo della Lucania, Manna è entrato a far parte della Juventus nel luglio del 2019, come responsabile della Primavera prima di assumere il ruolo di direttore sportivo della formazione Under 23. Manna ha lavorato a stretto contatto con Fabio Paratici e con Federico Cherubini, del quale prenderà il posto almeno momentaneamente. Sotto la sua guida la Juventus Next Gen è visibilmente cresciuta tanto da portare in Prima squadra parecchi giocatori: da Soulé a Miretti, passando per Iling Junior e Barrenechea. Un lavoro, quello di Manna, che è stato particolarmente apprezzato dalla proprietà e gli è valso la promozione. Giovanni Manna ha iniziato la sua carriera dirigenziale come Club Manager del Forlì nel 2013/14, quindi il trasferimento in Svizzera dove ha lavorato come team manager del Chiasso e come direttore sportivo col Lugano con cui ha raggiunto l’Europa League. Nel 2019, la chiamata della Juventus“.

