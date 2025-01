Continua la svendita dello United: via Antony (al Betis), via Rashford. Quindi Garnacho resta?

L’ex Ajax andrà in prestito, mentre Rashford è in attesa di sistemazione. Intanto Garnacho oggi partito dalla panchina

Il Manchester United è alle prese con una svendita di talenti (molti infruttuosi) per sanare la propria complessa situazione finanziaria. Ad oggi di sicuro Rashford – uno dei patrimoni del club – sarà sicuramente ceduto in quanto neanche rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore Amorim e, come riporta Fabrizio Romano sui propri account ufficiali, parrebbe starsi compiendo anche la cessione di Antony. L’ex Ajax seppur talentuoso non ha mai realmente centrato l’obiettivo di migliorarsi e di diventare un top player a Old Trafford e anzi, ora verrà come “declassato” al Betis che di certo non ha la stessa storia dei Red Devils.

Il Manchester United non ferma la svendita dei suoi talenti: Antony al Betis

Non scordiamoci inoltre che lo United stesso, in questa politica di tagli netti, ha messo da parte anche uno come Alex Ferguson che quasi per i tifosi è più importante del sindaco in quella città. Per Antony, scrive Fabrizio Romano, si tratterebbe di un prestito secco fino a giugno senza opzioni di riscatto. E non scordiamoci che nel 2022 fu pagato 95 milioni di euro più 5 di bonus. A questo punto come trequartista allo United resterebbero solo Fernandes, Diallo (titolari) e Garnacho, che il Napoli sta cercando di tentare con un’offerta di stipendio molto più elevata rispetto a quello che percepisce in Inghilterra, con le parti – tra i club – ancora parecchio distanti sulle cifre, a quanto si legge.

È però plausibile che lo United – mentre proprio alle 15 si giocherà contro il Brighton e Garnacho sarà in panchina, Rashford addirittura fuori rosa – non voglia privarsi di tutti questi calciatori offensivi senza rimpiazzarli, ferma restando l’esigenza di doversi rinnovare e rimpinguare le proprie casse.

