L’affare Kvara è la bomba del 2025, Garnacho il candidato principale per sostituirlo (Mundo Deportivo)

Anche in Spagna riconoscono l’importanza del trasferimento del georgiano al Paris. Conferme sull’offerta del Napoli da 45 milioni di euro, lo United ne vuole 70

Il Mundo Deportivo approfondisce la questione Kvaratskhelia da un punto di vista spagnolo. Il georgiano del Napoli è prossimo a essere ufficializzato come nuovo giocatore del Psg, smuovendo di fatto il mercato di gennaio in senso internazionale (già questo fa capire la caratura dell’operazione e di conseguenza del calciatore stesso). Dalla Spagna la sensazione è – come già riportato in Italia da più fonti – che il Manchester vorrà molto di più per Garnacho che i 45 milioni apparentemente offerti da De Laurentiis e Manna.

La cessione di Kvara fa parlare l’Europa: il Napoli non se ne starà a guardare e punta Garnacho (Mundo Deportivo)

Di seguito quanto si legge dal Mundo Deportivo:

“Il mercato dei trasferimenti sta tremando negli ultimi giorni e uno dei responsabili sarà Alejandro Garnacho, che ha già le valigie pronte per lasciare il Manchester United quasi imminente. Un movimento che sarà conseguenza della ‘bomba’ di questo gennaio, ovvero la partenza di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli. Il georgiano sta per diventare un calciatore del Paris Saint-Germain , rinforzo di lusso per Luis Enrique in un’operazione che supererà i 70 milioni di euro .

Il Napoli non può restare a guardare mentre il suo fuoriclasse lascia il club. Sapendo cosa poteva succedere, Antonio Conte e la società avevano già individuato Alejandro Garnacho come principale candidato per sostituire Kvaratskhelia, con cui condivide la stessa zona di campo. Sportitalia, il media che ha diffuso le prime informazioni sull’ispano-argentino, adesso fa un passo avanti e spiega che il Manchester United ha già ricevuto dal Napoli un’offerta di 45 milioni di euro per ingaggiare il 20enne esterno. Una cifra che l’Old Trafford considera troppo bassa, e spera di poter arrivare intorno ai 70 milioni di euro, cifra che il Napoli non sembra disposto a raggiungere”.

