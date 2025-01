Garnacho-Napoli, Romano: lo United pronto a lasciarlo andare

Il giornalista esperto di calciomercato conferma le indiscrezioni di Sportitalia su Garnacho al Napoli e scrive che lo United lo lascerebbe partire

La partenza di Kvaratskhelia sembra sempre più probabile. Dopo il mancato rinnovo con il Napoli, anche Conte ha aperto alla possibilità di lasciare andare il georgiano. Come scritto oggi da Sportitalia, il nome che Conte vorrebbe per sostituire Kvara sarebbe quello di Alejandro Garnacho del Manchester United.

Anche Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, su Facebook conferma:

“Il Napoli vuole Garnacho ora al posto di Kvaratskhelia, confermano le segnalazioni dall’Italia! … E il Man United aprirebbe le porte dell’uscita”.

Pedullà aveva confermato la notizia lanciata da Criscitiello:

“Il Napoli è già a lavoro per il post Kvaratskhelia, destinato al Psg, a maggior ragione dopo le dichiarazione di ieri di Conte. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, l’obiettivo numero uno del tecnico salentino è il classe 2004 Alejandro Garnacho del Manchester United, classe 2004, protagonista recentemente contro il Liverpool, ma non considerato incedibile dai parigini. Operazione da circa 50 milioni. Il talentuoso esterno dei Red Devils, autore di 3 gol e 1 assist in stagione, vanta grandi qualità nell’uno contro uno e un destro affilatissimo. Si è parlato di lui anche per la mancata convocazione da parte di Amorim nel derby di Manchester, evento che ha incrinato il rapporto tra l’attaccante e il club“.

