Garnacho, è lui il nome di Conte per il post Kvaratskhelia. È in rotta con Amorim (Sportitalia)

Classe 2004, protagonista contro il Liverpool, 3 gol e 1 assist in stagione, vanta grandi qualità nell’uno contro uno.

Garnacho, è lui il nome di Conte per il post Kvaratskhelia (Sportitalia)

L’esclusiva di Sportitalia secondo cui il nome di Conte per il post Kvaratskhelia è Alejandro Garnacho del Manchester United. Pedullà conferma la notizia lanciata da Criscitiello:

“Il Napoli è già a lavoro per il post Kvaratskhelia, destinato al Psg, a maggior ragione dopo le dichiarazione di ieri di Conte. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, l’obiettivo numero uno del tecnico salentino è il classe 2004 Alejandro Garnacho del Manchester United, classe 2004, protagonista recentemente contro il Liverpool, ma non considerato incedibile dai parigini. Operazione da circa 50 milioni. Il talentuoso esterno dei Red Devils, autore di 3 gol e 1 assist in stagione, vanta grandi qualità nell’uno contro uno e un destro affilatissimo. Si è parlato di lui anche per la mancata convocazione da parte di Amorim nel derby di Manchester, evento che ha incrinato il rapporto tra l’attaccante e il club“.

ESCLUSIVA SPORTITALIA – Conte ha deciso: per il dopo Kvara un solo nome: Antonio vuole Alejandro Garnacho, spagnolo 2004 del Manchester United. Prezzo 50 milioni. Manna già al lavoro ma Conte ha indicato la strada. #sportitalia #napoli @tvdellosport #conte @ManUtd @sscnapoli — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) January 12, 2025

Napoli, coi soldi di Kvara ecco Dorgu, Chiesa e il botto finale da scudetto (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli alla luce della possibile cessione di Kvaratskhelia sempre che il Psg sborsi gli 80 (ma anche 75) milioni che vuole il Napoli.

Se cessione deve essere, sarà solo per soldi. Diciamo intorno agli 80 milioni (ma anche 75 o 70).

Da Liverpool potrebbe arrivare Chiesa che guadagna tanto ma il Liverpool potrebbe accollarsi parte dell’ingaggio.

Poi c’è un discorso di liste e prospettive da valutare con attenzione. E anche una rivoluzione da portare avanti, che guardi al futuro e alla crescita del Napoli. E allora occhio a Patrick Dorgu primo obiettivo azzurro per l’estate, su cui conviene muoversi prima dei club inglesi. Anche il Lecce non vuole vendere a gennaio però – venduto Kvara – il Napoli avrebbe il cash per far vacillare la resistenza salentina, oltre alla possibilità di inserire anche una contropartita per arricchire il pacchetto. Un Ngonge, per esempio, già in passato arma in più di una volata salvezza con il Verona. Un attaccante vero per un giovane dal potenziale esplosivo, da pagare bene (40 milioni?) e da plasmare nelle mani di Conte. Dorgu è anche un “Under”, non occuperebbe caselle in lista. E magari permetterebbe al Napoli di chiudere con un altro botto. Già, perché in questa nuova gestione napoletana, una cosa pare chiara: occhio ai colpi di scena. Kvara a Parigi è uno di questi. L’altro, magari, potrebbe arrivare nelle ultime ore per completare un puzzle da scudetto.

