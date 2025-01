Galliani prega Ausilio per avere il difensore Palacios: «Ti ospito al ristorante, dai, è roba da poco» (Video)

L’ad del Monza in una conversazione in treno con il ds dell’Inter: «Lasciamo stare il Tucu Correa… Ti prego, dammi Palacios in prestito».

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani si è reso protagonista di un episodio particolare accaduto in treno e immortalato da uno dei passeggeri. A fargli da spalla è stato il direttore sportivo dell’Inter Pietro Ausilio.

Galliani prega Ausilio per avere il difensore Palacios: «Ti ospito al ristorante, dai, è roba da poco»

Nella conversazione, Galliani si rivolge ad Ausilio per avere in prestito nel club brianzolo il difensore Tomas Palacios:

«Lasciamo stare il Tucu (Correa)… Ti prego, dammi Palacios. Tu me lo presti e ti do l’ospitalità per il ristorante. Dai, è una roba da poco, è un prestito», ha dichiarato.

Questo perché uno degli obiettivi primari del Monza sembrava essere Joaquin Correa, attaccante in uscita dall’Inter. Ma ora, con il probabile addio di Pablo Marì (vicino alla Fiorentina), al club servirà un centrale di difesa.

Stando alle ultime notizie di mercato, tra domani e dopodomani il giovane argentino svolgerà le visite mediche.

Il Monza sempre più ultimo in classifica ricorda che nel calcio dipende tutto dalla proprietà. Quando è solida e sa cosa fare, va tutto bene. Quando non esiste più, come in questo caso dopo la morte di Berlusconi, e inizia a cercare acquirenti, le cose diventano difficili. I segnali del fallimento erano evidenti in estate, il mercato è stato condotto con l’idea di monetizzare il monetizzabile. Un netto cambio di gestione rispetto alle due estati precedenti quando Fininvest aveva immesso 49 e 45 milioni per gli acquisti, allestendo una squadra in grado di salvarsi due volte in tranquillità.

