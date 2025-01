Geolier è molto vicino al Napoli e a De Laurentiis. Farà il tifo per vedere il suo potenziale cognato in maglia azzurra

Frattesi Napoli, il fattore Geolier (o sorella di Frattesi, fate voi).

Frattesi al Napoli è una suggestione di mercato lanciata per primo da Bargiggia. Che ha scritto subito dei 40 milioni chiesti dall’Inter. Oggi i quotidiani scrivono di Manna al lavoro per provare a raggiungere la cifra di 45 milioni attraverso un prestito con obbligo di riscatto da versare in due rate biennali. Insomma operazione complicata. C’è però un gancio sentimentale. La sorella di Frattesi – di professione influencer – ha un legame sentimentale con Geolier, amore ovviamente annunciato sui social. Un amore instagrammabile. Certo la sorella di Frattesi non è Frattesi. Ma in tempi di mercato tutto può andar bene.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Napoli-Frattesi è già una storia d’amore. Però firmata da Chiara, la sorella minore del centrocampista dell’Inter e della Nazionale, e da Emanuele Palumbo in arte Geolier. Il rapper napoletano e la splendida influencer romana di 22 anni sono protagonisti di una storia che sin dall’estate in Sardegna ha conquistato copertine, teleobiettivi e l’inevitabile attenzione di media e colleghi. Geolier, come noto, è estremamente vicino al Napoli. Alla società di De Laurentiis e alla squadra: al di là della fede calcistica è una presenza fissa al Maradona, dove s’è anche esibito in occasione di qualche partita. Il rapporto con il presidente e la dirigenza è strettissimo – fu anche ospite del club a Barcellona in occasione dell’ultima trasferta in Champions con il Barça – e a magari lo è anche quello con suo cognato Davide: non influenzerà di certo le sue scelte, per carità, ma quantomeno farà il tifo per vederlo in maglia azzurra. Come Chiara, ci mancherebbe. Capelli biondi e occhi di ghiaccio, come suo fratello, ma ormai anche una certa ispirazione napoletana.

Geolier e Chiara Frattesi hanno una relazione: ad ufficializzarlo la coppia stessa su Instagram con due foto (il 26 settembre)

Già da tempo girava voce di una liaison tra il noto rapper napoletano e la sorella del calciatore dell’Inter Davide Frattesi. La ragazza, già fidanzata in passato con McKennie della Juve, ha oggi “ufficializzato” il rapporto con Geolier attraverso una Instagram Story che li ritrae abbracciati, in aereo. Già il magazine di Chi li aveva scovati in Costa Smeralda insieme ma mai in atteggiamento intimo, successivamente la stessa cosa era successa ad Ibiza. Lo stesso ha fatto il cantante, che ha postato sui social una polaroid che li ritrae insieme. In entrambi i post non vi è menzione alcuna di una relazione, non sono presenti né frasi né musica. Eppure, tutto fa pensare ad un vero e proprio annuncio.

Di più, Geolier e Chiara Frattesi erano stati visti qualche giorno fa insieme alla festa di compleanno per i 30 anni di Lazza, ma anche in questo caso le immagini li mostravano semplicemente seduti vicini, senza particolari atteggiamenti di intimità. Adesso che hanno deciso di sdoganare sui social la loro relazione è probabile che vogliano continuare rendendola sempre più pubblica, dando ai fan pane per i loro denti.

