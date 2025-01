Flick: «In Liga stiamo calando, a Getafe non eravamo concentrati»

In conferenza: «Vorrei vincere sempre, dopo il Valencia ci concentreremo sull’Atalanta. Il ds Deco sta facendo un gran lavoro per i rinnovi dei calciatori».

Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Valencia.

Flick: «In Liga stiamo calando, bisogna essere concentrati dall’inizio alla fine di ogni match»

La partita di domani:

«Ci siamo preparati bene. Il Valencia ha risolto i problemi in difesa e sa giocare bene. Sarà una partita impegnativa per noi. Dobbiamo generare tante azioni da gol e non sarà facile».

Chi giocherà tra Iñaki Peña e Szczesny:

«Dovremo aspettare fino a domani. Oggi non parlerò dei possibili undici».

Su Pedri:

«Al momento sta giocando molto bene. E’ al cento per cento. Giocherà perché è meglio per lui. Ci prendiamo cura di lui. Abbiamo bisogno di gambe fresche domani. Non lo so se comincerà come titolare. Potremmo optare per qualche cambio, vedremo».

Dare maggiore priorità alla Liga:

«Per me è molto importante vincere ogni partita. Ed è così che vogliamo affrontare le gare. Pensiamo sempre alla prossima. Dopo il Valencia, vedremo contro l’Atalanta».

Il sostegno ricevuto dall’ambiente:

«Ricevo molti messaggi dai miei amici. Sono felici. La cosa più importante è che i tifosi lo siano. Farò del mio meglio per preparare i giocatori per la prossima partita».

Un Barcellona dalle due facce:

«Si può pensare che in Liga siamo in calo del 5 o 10 per cento. A Getafe è stata colpa nostra, non abbiamo terminato la partita con i tre punti, non abbiamo giocato molto bene, non eravamo concentrati. Questo deve cambiare. Devi essere concentrato dall’inizio alla fine».

Su Christensen e una sua possibile cessione:

«Ne sto parlando con lui. È uscito da un grosso infortunio, sta lavorando molto bene in allenamento, ma ha alcuni giocatori davanti nelle gerarchie. Deve lavorare e vedremo, ma conosciamo le sue qualità. Quando sarà al cento per cento, vedremo cosa succederà».

Su Pau Víctor:

«In estate ha lavorato molto bene, ma in ogni partita non è facile far giocare tutti. Avrà le sue opportunità perché sta lavorando duramente in allenamento».

I rinnovi di Araujo, Gerard Martin, Pedri e Gavi:

«Quello che il club e il ds Deco stanno facendo è fantastico. È importante parlare con i giocatori che ci sono e questo è quello che stanno facendo in questo momento. Mi piace molto come Deco gestisce la squadra».

