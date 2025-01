Fazzini, l’Empoli in contatto costante con il Napoli. Non c’è l’accordo con la Lazio (Moretto)

La Lazio non riesce a trovare l’accordo con l’Empoli. Nel frattempo D’Aversa non lo convoca per la trasferta di Venezia: «Ha mostrato perplessità e poca convinzione»

Il Napoli si è inserito nella corsa a Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo classe 2002 cresciuto ed esploso all’Empoli. Lo conferma anche il giornalista di Relevo Matteo Moretto che su X scrive:

“Fazzini-Lazio, non c’è accordo tra club. In questo momento l’Empoli è in contatto costante con il Napoli. Dialoghi in corso“.

Fazzini non convocato per la partita contro il Venezia

Che il centrocampista sia al centro di discorsi di mercato lo conferma anche D’Aversa, allenatore dell’Empoli, in conferenza stampa. Secondo lui, il ragazzo è distratto da queste voci di mercato. Su di lui ci sono quindi Lazio e Napoli, con la squadra di Antonio Conte in questo momento in vantaggio su quella di Baroni.

«Fazzini? Jacopo non è convocato per Venezia perché ha mostrato perplessità e poca convinzione durante la settimana, inclusa questa mattina. Con la società, abbiamo deciso di rispettare anche la sua volontà. Per me, servono giocatori totalmente concentrati per ottenere un risultato positivo a Venezia».

La mancata convocazione, pur creando problemi numerici, è stata ritenuta necessaria: «Capisco le difficoltà che questo comporta, ma nel girone d’andata abbiamo dimostrato di poter gestire anche situazioni complicate».

Napoli e Lazio si contendono Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli classe 2003. Nonostante la trattativa coi biancocelesti stia più avanti rispetto a quella con gli azzurri, il club preferirebbe cederlo a questi ultimi. Come riportato da Nicolò Schira su X:

Jacopo Fazzini ha un accordo di massima con la Lazio (contratto fino al 2029) da diversi giorni, ma l’Empoli è più orientato a cederlo al Napoli che garantirebbe un introito maggiore e più celerità nel contabilizzare l’operazione a bilancio rispetto al prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto (farebbe ricadere il trasferimento nel 2026).

