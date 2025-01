Il Corsport: il Napoli offre 50 più bonus, lo United ne chiede 60-65. Il fair play finanziario inglese potrebbe aiutare il club azzurro

Dorgu potrebbe avvicinare Garnacho al Napoli ma la distanza resta ampia

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Manna, dicevamo, sta infilando un incontro dopo l’altro a Milano: agenti, intermediari, emissari. Con l’entourage di Garnacho si ragiona sullo stipendio, intorno ai 4 milioni di euro tra base fissa e bonus (al Manchester guadagna 1,5 più bonus); con gli uomini che curano l’operazione, invece, si prova ancora a limare la distanza economica tra la richiesta dello United e la proposta: tra i 65 e i 60 milioni di euro contro 50 con i bonus. I Red Devils, però, hanno completato un’operazione da 40 milioni complessivi con il Lecce per Dorgu, dicevamo, e hanno la necessità di vendere e incassare per uscire dalla morsa delle Profit and Sustainability Rules (le regole del Fairplay finanziario). Come a dire: Dorgu fa un assist al Napoli per Garnacho.

Sky, Dorgu subito allo United. Ultimi dettagli per il trasferimento dal Lecce

Il Lecce sta definendo gli ultimi dettagli della cessione di Patrick Dorgu al Manchester United. Lo conferma su X l’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca di Marzio. L’operazione per l’acquisto dell’esterno danese, obiettivo anche del Napoli, è da 30 milioni di euro più 7,5 di bonus. Non è ancora fatta, ma le parti sono vicinissime.

Un’ora fa Fabrizio Romano aveva riportato la notizia che la trattativa era ripresa e che l’accordo si avvicinava per il pacchetto da 36/37 milioni di dollari. Dorgu vuole il trasferimento, pronto un accordo quinquennale con il Manchester United, concordato anche dagli agenti.

Anche Schira ne aveva scritto oggi, parlando anche dell’affare Napoli-Garnacho.

Il Napoli sta preparando una nuova offerta da sottoporre al Manchester United per provare ad ingaggiare Alejandro Garnacho, che è ancora l’obiettivo principale. L’ala ha già raggiunto un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2029 + opzione per il 2030. Anche il Chelsea lo vuole.

