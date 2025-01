Garnacho, il Napoli sta preparando una nuova offerta. Dorgu allo United è praticamente fatta (Schira)

Si sta chiudendo il triangolo tra Napoli, United e Lecce. Gli azzurri hanno già un accordo con l’argentino per un contratto fino al 2029.

Il Manchester United sta per chiudere la trattativa che porta Patrick Dorgu ai Red Devils. Di conseguenza, il Napoli si sta preparando a una nuova offerta per Alejandro Garnacho. Il triangolo tra le tre squadre potrebbe chiudersi entro pochi giorni.

Il Napoli prepara una nuova offerta per Garnacho, mentre lo United ha chiuso per Dorgu

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira:

Il Napoli sta preparando una nuova offerta da sottoporre al Manchester United per provare ad ingaggiare Alejandro Garnacho, che è ancora l’obiettivo principale. L’ala ha già raggiunto un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2029 + opzione per il 2030. Anche il Chelsea lo vuole.

#Napoli are preparing a new bid to submit to #ManchesterUnited to try to sign Alejandro #Garnacho, who is still Napoli’s main target. The winger has already reached an agreement in principle with Napoli for a contract until 2029 + option for 2030. #Chelsea also want him. #MUFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2025

Patrick Dorgu al Manchester United da Lecce, trattativa alle fase finali per 37 milioni. Contratto di 5 anni per il danese.

Patrick #Dorgu to #ManchesterUnited from #Lecce is at the final stage for €37M. 5-years contract. Frank Trimboli is at work to close the deal. Lecce are ready to realize an incredible capital gain: the General manager Pantaleo #Corvino paid Dorgu just €0,2M. #transfers #MUFC https://t.co/iyCVP400he — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2025

Manna: «L’argentino e Adeyemi non sono gli unici che ci interessano. Rispetteremo i nostri parametri salariali»

A Dazn è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli.

A che punto è il mercato?

«Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici. Cercheremo di valutare le diverse opportunità. Non pagheremo prezzi fuori mercato, vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara, rispetteremo i nostri parametri».

Adeyemi è quindi meglio sotto questo punto di vista?

«Dobbiamo rispettare i parametri anche salariali. Vedremo che succede anche nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai tifosi, ma sicuramente miglioreremo».

