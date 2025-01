Dorgu, il Napoli non molla e prova a bloccarlo per la prossima stagione (Sportitalia)

Di Marzio riferisce che al momento il Lecce ha rifiutato la prima offerta dello United

Ne aveva parlato Ciro Ferrara per il post Kvara, Patrick Dorgu per lui è un profilo da Napoli «nel Napoli ci può stare tanto e Conte gli ha già detto qualche parolina, avvicinandolo al termine della partita tra Napoli e Lecce».

Dorgu è realmente un profilo sondato dal Napoli, calciatore che è anche nei radar dello United che ha già preso contatti con il Lecce. Oggi però arrivano aggiornamenti sul fronte azzurro. Il club di De Laurentiis vorrebbe bloccare Dorgu per la prossima stagione. Il Manchester United punta a prenderlo subito, ma al momento non c’è ancora l’accordo con i salentini.

A riferirlo su X, è Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia.

Il #Napoli non molla per #Dorgu ed è possibile un nuovo contatto diretto con il #Lecce.

I partenopei vorrebbero bloccarlo per la prossima stagione. Il Manchester United punta a prenderlo subito, ma al momento non c’è ancora l’accordo con i salentini. https://t.co/dJWIbfF3pM — Gianluigi Longari (@Glongari) January 21, 2025

Oggi ci sarebbe stato un incontro tra United e Lecce per provare a chiudere l’operazione, come ha riportato Gianluca Di Marzio: “Gli intermediari dell’operazione, Leon Angel e Frank Trimboli, dell’agenzia CAA Base, e Matt Hargreaves, Director of Football Negotiations del Manchester United, sono a Milano e hanno incontrato nel pomeriggio la dirigenza del Lecce, rappresentata dal direttore Pantaleo Corvino e dal presidente Saverio Sticchi Damiani”.

Poi ha aggiunto: “Il giocatore danese, classe 2004, si è messo in luce in Serie A per le ottime prestazioni e la capacità di spingere sulla fascia, attirando l’attenzione di club europei di primo piano. Il Manchester United è uno di questi e ha preso informazioni concrete su Dorgu, considerato un profilo ideale come esterno sinistro nel 3-4-2-1 di Amorim”.

“L’offerta del Manchester United per il laterale del Lecce per ora non va oltre i 30 milioni più 5 di bonus. Il club, per ora, non accetta la richiesta e aspetta un’offerta più alta”

