Ferrara spinge per Dorgu al posto di Kvara: «Conte gli ha già detto qualche parolina dopo la partita col Lecce»

Kvaratskhelia è ancora un giocatore del Napoli, come ha giustamente sottolineato Conte, nel post partita della sfida contro il Verona, ma negli studi di Dazn si ragiona già su chi potrà essere il suo successore.

Ciro Ferrara ne ha parlato commentando la prestazione azzurra

E’ lotta a tre o a due, per lo Scudetto, viste le difficoltà dell’Atalanta?

«Vedo questo mese decisivo, perché Atalanta e Napoli hanno diversi scontri diretti e gli azzurri andranno a Bergamo, mentre l’Atalanta affronterà la Juventus. Il calendario migliore, a gennaio, potrebbe essere quello dell’Inter, ma ha la Champions. Il Napoli sfrutta la possibilità di avere la settimana lunga per riposare e recuperare chi è affaticato».

La bellezza del Napoli e il gol di Anguissa

«La bellezza di questo Napoli è qualcosa che in passato veniva rimproverato a Conte. Il gol di Anguissa è stato molto bello: per la conclusione, ma anche per la preparazione dell’azione».

Patrick Dorgu per il dopo-Kvaratskhelia?

«Mi piace molto. Secondo me, nel Napoli ci può stare tanto e Conte gli ha già detto qualche parolina, avvicinandolo al termine della partita tra Napoli e Lecce… E’ un ragazzo interessante, un profilo da Napoli».

