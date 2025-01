Dorgu, Corvino è a Milano per incontrare Napoli, Inter, Milan e Juve (Sky)

L’idea del responsabile dell’area tecnica del Lecce è di trovare un accordo per l’estate. Lo United ha fatto solo una telefonata all’agente, senza presentare un’offerta.

C’è la fila per accaparrarsi Patrick Dorgu, l’esterno danese classe 2004. Il responsabile dell’area tecnica del Lecce Corvino è in queste ore a Milano per incontrare i club interessati, tra cui il Napoli.

Lecce, Corvino è a Milano per incontrare i club interessati a Dorgu: c’è anche il Napoli

Come riportato da Sky Sport:

Sondaggio del Manchester United per Dorgu. Il club inglese non ha ancora formulato un’offerta ufficiale al Lecce ma ha avuto contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. Il club preferirebbe farlo partire in estate e non in questa finestra di mercato invernale. Nel frattempo il direttore dell’area tecnica Corvino è a Milano per incontrare i club che vorrebbero Dorgu per giugno: Napoli, Inter, Milan e Juve. L’idea è quella di trovare un accordo già ora per l’estate, situazione che cambierebbe nel caso arrivasse un’offerta superiore alle richieste.

Il giornalista Gianluca Di Marzio aggiunge:

Al momento nessuna offerta formale per Patrick Dorgu. Solo una telefonata dello United (non al Lecce, bensì all’agente) per capire la situazione. Il Lecce, come anticipato, lo valuta 30/35 milioni più bonus, per un totale di 40 milioni circa. L’agente del giocatore, residente a Manchester, è atteso nelle prossime ore a Milano per colloqui con le varie società interessate all’ala destra classe 2004.

Il Corriere dello Sport scrive:

Il Manchester United fa sul serio per Patrick Dorgu. Il club inglese ha infatti programmato un incontro in Italia questa settimana per parlare dell’esterno danese, che il Lecce valuta oltre 30 milioni di euro. In questa stagione il talento dei giallorossi ha realizzato tre gol e un assist. Potrebbe essere la settimana dell’incastro con Garnacho.

