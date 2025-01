Doppia offerta del Napoli per Garnacho che si avvicina alla valutazione dello United

L’inserimento del Chelsea nell’affare Garnacho trova sempre più riscontri in Inghilterra. È chiaro che l’arrivo degli agenti del calciatore a Stamford Bridge abbiano fatto rumore. Però il Napoli resta il club che sta spingendo di più per chiudere l’affare con lo United. A testimonianza di questo il giornalista Ben Jacobs scrive su X

“Il Napoli continua a spingere per Alejandro Garnacho guidati da Antonio Conte”.

È chiaro che l’intervento di Conte e i contatti col calciatore potrebbero fare la differenza, ma resta la distanza con le richieste dello United:

«Due offerte piazzate fino ad oggi e ora più vicine alla valutazione dello United . Anche il Chelsea sta valutando un’offerta sapendo che lo United potrebbe vendere con riluttanza a circa € 70 milioni. L’agente di Garnacho era a Stamford Bridge ieri sera. Interessanti i prossimi giorni. La porta è aperta all’uscita di Garnacho a gennaio, anche se il club non sta spingendo per vendere e Ruben Amorim stima Garnacho”.

Napoli continue to push for Alejandro Garnacho in a move driven by Antonio Conte. Two offers placed to date and closer to #MUFC‘s valuation now.

Chelsea also considering a bid knowing #MUFC may reluctantly sell at around €70m. Garnacho’s agent was at Stamford Bridge last night.… pic.twitter.com/rkX2KhjLUv

— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 21, 2025