Conte ha sentito più volte Garnacho per spingerlo a venire al Napoli (Cormezz)

L’allenatore salentino ha parlato più volte con l’esterno offensivo argentino illustrandogli il progetto tecnico, la missione scudetto e anche le prospettive nel Napoli.

Antonio Conte vuole Garnacho e, come ha dimostrato con Lukaku, quando si mette una cosa in testa l’allenatore del Napoli cerca di arrivare fino in fondo. Proprio per questo, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico salentino ha avuto più contatti telefonici col calciatore dello United per spingerlo a scegliere il Napoli.

“Conte sta spingendo sulla volontà del giocatore, che ha già un’intesa di massima con il Napoli per un contratto fino al 2029 con opzione per un altro anno. I contatti sono frequenti, l’allenatore salentino ha parlato più volte con l’esterno offensivo argentino illustrandogli il progetto tecnico, la missione scudetto e anche le prospettive nel Napoli.

La missione è ridurre la distanza con l’United, andare oltre i 50 milioni e puntare sulla ghiotta opportunità della plusvalenza per mettere a posto i conti dei Red Devils. Garnacho rappresenta la priorità, a breve potrebbe esserci un incontro con lo United ma non è l’unico fronte aperto perché il Napoli deve cautelarsi con delle alternative”.

Leggi: Conte: «Kvara vuole andare via. Sono rimasto deluso, non possiamo incatenare nessuno»

L’impegno di Conte in una squadra non si ferma infatti ad allenare i calciatori, si è speso in prima persona anche per la questione Kvara, come lui stesso ha ammesso, senza però riuscire ad ottenere risultati.

ilnapolista © riproduzione riservata