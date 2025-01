Danilo, la risoluzione con la Juventus fra oggi e domani. Poi potrà firmare con il Napoli (Tmw)

Il brasiliano ha detto di sì alla risoluzione, pur senza buonuscita, ma con tutte le spettanze maturate fino a ora. Una piccola parte verrà pagata a febbraio, è un arretrato

Secondo quanto riporta la redazione di Tuttomercato Web, la vicenda Danilo alla Juventus è agli sgoccioli. Tra oggi e domani il difensore brasiliano potrebbe firmare la risoluzione con la Juventus. Il passo successivo sarebbe la firma con il Napoli di Conte.

“Fra oggi, domani o al massimo mercoledì, la querelle fra Danilo Luiz da Silva e la Juventus dovrà giungere all’atto finale. Perché il brasiliano ha detto di sì alla risoluzione, pur senza buonuscita, ma con tutte le spettanze maturate fino a ora, anche se c’è una piccola parte che verrebbe pagata a febbraio ma che, in realtà, è un arretrato. A quel punto firmerà e sarà disponibile a parametro zero, con molte squadre interessate. In particolare il Napoli, che lo sta aspettando per puntellare ulteriormente la propria difesa e, a quel punto, lasciar partire Rafa Marin che finora non ha avuto grande spazio con Antonio Conte“.

Su Danilo ci sono anche altre quadre. Se dovessero saltare i piani, “Danilo potrebbe anche decidere di rimanere a Torino fino alla fine della stagione.

Garnacho è senza dubbio, almeno per il momento, il prescelto per sostituire Kvara in uscita dal Napoli. Un’operazione che lo United non osteggerebbe e in cui dovrebbe rientrare anche Skriniar, se così fosse, scrive il Corriere dello Sport, resterebbe per il momento in stand-by Danilo

“Comincia la settimana del grande adieu. Kvaratskhelia si avvia a diventare un giocatore del Psg: l’affare sarà chiuso nei prossimi giorni, è quasi tutto deciso. Sono i dettagli a dover essere limati, più o meno importanti. Lo è di certo l’inserimento di Milan Skriniar nell’operazione, 29 anni, difensore centrale di spessore assoluto, un uomo che Conte conosce perfettamente per averci lavorato e vinto uno scudetto insieme all’Inter. Dalla cessione di Kvara al Psg, comunque, il Napoli non ricaverà complessivamente meno di 75-80 milioni di euro. Con o senza Skriniar. Il suo arrivo, ovviamente, escluderebbe quello immediato di Danilo, con il quale il club azzurro ha già l’accordo in attesa che si liberi dalla Juventus: eventualmente l’affare si farà a luglio, a zero”

