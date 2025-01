Danilo al Napoli salta? Galetti: non ha ancora deciso il suo futuro, ci sono anche altri club interessati

Danilo al Napoli sembrava ormai cosa quasi fatta, ma il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti lancia un’importante novità.

Secondo quanto riportato da Galetti, infatti, l’affare sarebbe tutt’altro che vicino:

Danilo non ha ancora deciso il suo futuro: il Napoli è ancora lì, ma diversi altri club hanno messo sul tavolo delle proposte. Il difensore, che non ha chiesto alcuna buonuscita alla Juventus, sta ancora prendendo tempo.

🚨‼️ #Danilo has not yet decided on his future: #Napoli are still there, but several other clubs have put proposals on the table.

⏳ The 🇧🇷 CB – who has not asked for any severance pay from #Juventus – is still taking some time.

🤝 @valentinfurlan_ pic.twitter.com/dmy6XtvgzO

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 10, 2025