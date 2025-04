L’aria italiana fa bene al Marsiglia che vince 4-1, De Zerbi: «Il ritiro non è una punizione, i calciatori sono felici»

Hanno vinto 4-1 contro il Brest. Il tecnico a Dazn: «Torniamo domani in Italia. Si è mai visto Greenwood giocare come questa sera? Prima era sbagliato il loro atteggiamento».

Il Marsiglia ha vinto 4-1 contro il Brest nella prima partita dopo il ritiro in Italia da parte della squadra di Roberto De Zerbi. Gli effetti si sono decisamente visti.

Da domani, infatti, la squadra tornerà nel nostro Paese.

Il Marsiglia vince 4-1 dopo la prima settimana di ritiro in Italia

A Dazn il tecnico ha dichiarato dopo la partita:

«In Italia torniamo martedì. Lavoreremo, staremo tutti insieme. Questa non è una punizione. I giocatori sono felici… si è mai visto Mason Greenwood giocare come questa sera? Era la prima volta. Dobbiamo dare credito ai giocatori per questo. A volte perdiamo punti a causa di un atteggiamento non buono, ma non perché non sono bravi».

Il club ha piena fiducia in De Zerbi

Dopo il comunicato del club francese sono arrivate anche le dichiarazione di Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, il quale ha rinnovato la propria fiducia verso De Zerbi affermando che la sua posizione non è a rischio e che il tecnico italiano guiderà la squadra fino al termine della stagione:

«Oggi, l’unica cosa che conta è la partita contro il Brest. Questa decisione di fare un ritiro è stata presa collettivamente, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza. L’idea è emersa dalle nostre discussioni con Roberto che, non appena ne abbiamo discusso, l’ha subito accettata, comprendendo appieno il significato di questa iniziativa. È una decisione del club, pensata per mettere il gruppo nelle migliori condizioni possibili. So quanto Roberto sia impegnato nella sua missione e quanto sia dedito al nostro club. Lavora sodo, con passione, metodo, rigore, e questo, fin dal primo giorno. In un ambiente a volte rumoroso, voglio dirlo chiaramente: ha il mio pieno appoggio. Medhi (Benatia, ndr) ed io siamo molto felici che questa iniziativa rifletta l’unità del nostro lavoro. Qui, non costruiamo nulla da soli. Decidiamo insieme. E andiamo avanti insieme».

