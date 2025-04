Liverpool, il segreto del successo di Slot è stato mescolare le sue idee a quelle di Klopp (Telegraph)

Quando Klopp seppe il suo successore, disse all’ad Edwards: «è una buona decisione». Così è iniziata la transizione, lo chiamano “il passaggio immacolato”.

Il Liverpool ha vinto la sua 20esima Premier League con 4 giornate d’anticipo. Merito del successo è sicuramente del tecnico Arne Slot, ma non solo; il Telegraph lo attribuisce anche alla scalata fatta fino allo scorso anno da Jurgen Klopp. Il passaggio del testimone tra i due è stato definito come “immacolato”.

Il segreto del successo di Slot al Liverpool è stato mescolare le sue idee a quelle di Klopp

Il Telegraph scrive:

In una villa di Formby su Victoria Road, a 13 miglia da Anfield, due architetti stanno tracciando il percorso verso il 20° titolo del Liverpool. Per Jürgen Klopp e Michael Edwards (ad del club) è un momento di speranza e di alto rischio. Chi li conosce li considera l’equivalente di John Lennon e Paul McCartney quando si accordano per una performance sul tetto. Klopp ha accolto Edwards nella sua casa nel marzo 2024 per riflettere sul passato, considerare le possibilità immediate del presente e impegnare le sue ultime settimane in carica per facilitare un futuro dorato. Edwards aveva già un’idea di chi sarebbe stato il successore di Klopp, anche se l’accordo doveva ancora essere formalizzato. «Arne Slot? Buona decisione» ha detto il tedesco quando gli è stato comunicato il prossimo tecnico del club. Così è iniziata la transizione.

Mentre prende il suo posto nel pantheon dei leggendari vincitori del titolo, Slot dovrebbe essere lodato come l’autore di questa stagione. Klopp e l’olandese hanno avuto lunghe conversazioni telefoniche; l’intento di Slot era mescolare le idee del suo predecessore con le sue: “simili ma diversi”. Una volta che Klopp ed Edwards hanno concluso la loro chiacchierata in quel giorno di primavera, il manager credeva ancora di poter vincere il ventesimo titolo. Ma la sua squadra ha finito la benzina nelle ultime settimane; eppure era sicuro che avrebbe lasciato il club in buone mani. Come il Liverpool sia diventato di nuovo campione nel 2025 richiede l’apprezzamento di come il club abbia resistito a una crisi di energie e alla perdita di figure centrali dopo il titolo precedente; il trionfo del 2020 è stata una storia di ricostruzione, mentre il successo del 2025 è una storia di consolidamento. La difesa del titolo cinque anni fa era stata uno schiaffo: una lunga lista di infortuni non aveva impedito critiche brutali sulla squadra.

Edwards aveva capito che le fondamenta stavano per essere messe a dura prova. Avevano bisogno di rinforzi. Con la pausa di metà stagione per la Coppa del Mondo in Qatar nel dicembre 2022, Klopp sembrava essere in piedi da solo al campo di allenamento a Dubai, troppa responsabilità in un solo individuo per trovare le risposte. La macchina che ha guidato i più grandi trionfi del tecnico – il capitano Jordan Henderson, Fabinho e James Milner – non c’era quasi più. Gli acquisti dell’estate precedente, Darwin Núñez e Fabio Carvalho, non erano stati una buona scelta. L’amore per Klopp era rimasto finora incondizionato, ma per la prima volta il suo giudizio era stato messo in discussione dai tifosi che sentivano la necessità di rinnovare le scelte. Questo è stato l’epicentro del viaggio tra le due vittorie in Premier League.

